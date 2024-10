"الضجة حول تقرير mbc ": السعودية تحيل مسؤولين بالقناة للتحقيق والعراق يلغي رخصة القناة

في أعقاب الاحتجاجات واقتحام مكتب "ام بي سي " في العراق،أعلن مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات العراقي السبت، إلغاء رخصة عمل قناة القناة في البلاد، وذلك "بسبب انتهاك القناة للوائح البث الإعلامي" وذلك في أعقاب نشر التقرير تحت عنوان "ألفية التخلص من الإرهابيين".

