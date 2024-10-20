"الضجة حول تقرير mbc ": السعودية تحيل مسؤولين بالقناة للتحقيق والعراق يلغي رخصة القناة

في أعقاب الاحتجاجات واقتحام مكتب "ام بي سي " في العراق،أعلن مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات العراقي السبت، إلغاء رخصة عمل قناة القناة في البلاد، وذلك "بسبب انتهاك القناة للوائح البث الإعلامي" وذلك في أعقاب نشر التقرير تحت عنوان "ألفية التخلص من الإرهابيين".

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من جانبها أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية، إحالة مسؤولين في إحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق بسبب تقرير إخباري مخالف للأنظمة والسياسة الإعلامية للسعودية، ولم تذكر اسم "ام بي سي". وأكدت الهيئة أنها "تتابع باستمرار مدى التزام وسائل الإعلام بالأنظمة الإعلامية للمملكة وضوابط المحتوى، ولن تتهاون في تطبيق النظام تجاه أية مخالفة".

وأدى بث التقرير الى اقتحام مئات العراقيين لمكتب "ام بي سي" في العراق، ووصف التقرير قادة تنظيمات مثل القاعدة وداعش وقادة حماس يحيى السنوار وإسماعيل هنية وصالح العاروري وقادة حزب الله حسن نصر الله وفؤاد شكر، وقائد الحرس الثوري قاسم سليماني، بالارهابيين.

التقرير الذي أثار ضجة كبيرة بعد عرضه: