فيلم "مجرد حادث" الذي صور في السر للمخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي يحصد السعفة الذهبية في مهرجان "كان"

تسلم المخرج الإيراني جعفر بناهي (64 عاماً) من حضور مهرجان "كان" السينمائي، اليوم السبت، جائزة السعفة الذهبية في الدورة الثامنة والسبعين للمهرجان، عن فيلمه "مجرد حادث" الزاخر بالانتقادات للسلطات في طهران والذي صُوّر في السرّ، وقدمت له رئيسة لجنة التحكيم جولييت بينوش.

وكان آخر حضور شخصي لجعفر بناهي، الذي اعتُقل عدة مرات بسبب عمله في الإخراج، في المهرجان عام 2003، عندما عُرض فيلمه "الذهب القرمزي" الذي أهله لجائزة لجنة التحكيم آنذاك.ط

فيما فاز البرازيلي فاغنر مورا بجائزة أفضل ممثل في مهرجان «كان» عن دوره كرجل مطارد في فيلم «العميل السري» لمواطنه المخرج كليبر ميندونسا فيليو. ويُعدّ الممثل (48 عاماً) أحد أشهر الوجوه في السينما البرازيلية بفضل أعماله الدولية، لا سيما مسلسل "ناركوس" على "نتفليكس"، الذي أدى فيه دور زعيم تجارة المخدرات الكولومبي بابلو إسكوبار.

وقال كليبر ميندونسا فيليو خلال تسلمه الجائزة نيابة عن الممثل الفائز بقصر المهرجانات في "كان": "إنه ممثل استثنائي، ولكنه أيضاً إنسان مميز للغاية. آمل في أن يعود عليه هذا التكريم بالنفع الكبير"، وفي فيلم "العميل السري"، وهو أول عمل سينمائي يُصوّره في البرازيل منذ عام 2012، يؤدي فاغنر مورا دور أستاذ جامعي تتم مطاردته لأسباب غامضة إبان حكم نظام ديكتاتوري عسكري. وقال مورا بمقابلة في "كان" "الشخصية التي أؤديها لا تريد إلا أن تعيش وفقاً للقيم التي تمثلها. من المؤسف أنه في الأوقات البائسة، يكون التمسك بقيم الكرامة أمراً خطيراً".