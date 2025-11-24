إخلاء سبيل إلهام الفضالة بلا ضمان… تطور مفاجئ في قضيتها يشعل مواقع التواصل

مثلت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة أمام محكمة الجنايات في أولى جلسات محاكمتها على خلفية قضية تتعلق بنشر أخبار كاذبة واتهامات مرتبطة بأمن الدولة. وخلال الجلسة، نفت الفضالة جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها لم تقم بنشر أي معلومات مضللة.

هيئة الدفاع من جانبها تقدمت بطلب لإخلاء سبيلها، وهو ما استجابت له المحكمة اليوم، حيث قررت إخلاء سبيل إلهام الفضالة بلا ضمان، مع تأجيل القضية إلى جلسة 8 ديسمبر المقبل لاستكمال النظر في الأدلة والمرافعات القانونية.

تفاعل واسع عبر مواقع التواصل وابنة إلهام تعبّر عن اشتياقها

لاقت الجلسة صدى كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المتابعون عن دعمهم للفضالة. ونشرت ابنتها النور رسالة مؤثرة عبر حساب والدتها في "سناب شات" قالت فيها:"ماما حيل مشتاقة لك… الدنيا ما تسوى بدونك، يا رب تطلعين وتردّين لنا بالسلامة.

المحامية تنفي شائعات “الجلطة القلبية”

وفي ظل تداول أخبار غير مؤكدة حول تعرض الفضالة لجلطة قلبية، نفت محاميتها مريم البحر صحة هذه الشائعات، مؤكدة أن ما يُتداول مجرد افتراءات تستغل قضية توقيفها السابق لمدة 21 يومًا على ذمة التحقيق.

ونشرت البحر الصورة المتداولة للفضالة وعليها علامة "X" للتأكيد على عدم صحتها، كما شكرت الجمهور على دعواتهم ورسائلهم الداعمة، وقالت إن الفضالة تطلب منهم مواصلة الدعاء لتجاوز هذه الأزمة.

التزام قانوني بعدم كشف التفاصيل

وقالت البحر في تسجيل صوتي إن التزامها المهني يمنعها من الكشف عن أي تفاصيل جوهرية قبل صدور الأحكام النهائية، مؤكدة استمرارها في متابعة الملف القانوني للفضالة.