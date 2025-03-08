حل غموض وفاة الممثل جين هاكمان وزوجته، وهذا سبب وفاتهما المُحَيِر

كشف التحقيق في وفاة الممثل جين هاكمان وزوجته بيتسي أوراكاوا، أنهما توفيا في ظروف طبيعية، لكن في أوقات مختلفة، وذلك وفق لما أعلنته السلطات الأمريكية الليلة.

أقر الطبيب الشرعي في ولاية نيو مكسيكو، حيث كان يعيش الاثنان، أن أوراكوا توفيت بسبب عدوى في الرئة ناجمة على ما يبدو عن عدوى من قوارض مصابة، وتوفي هامان بعد بضعة أيام بسبب مرض في القلب. ومن المتوقع أن هاكمان البالغ من العمر 95 عامًا لم يكن على علم تام بوفاة زوجته بسبب مرض الزهايمر المتقدم الذي كان يعاني منه. وعثر على جثتيهما في منزلهما منذ نحو شهر.

ويعتبر هاكمان أحد أعظم الممثلين الأمريكيين على الإطلاق، وفاز بجائزتي أوسكار عن أدائه في فيلمي "The French Connection" و"Unforgivable". خلال سيرته التي امتدت لخمسة عقود، لعب دور البطولة في عشرات الأفلام منها "بوني وكلايد"، و"لم أخدم والدي أبدًا"، و"المحادثة"، و"سوبرمان"، و"Mississippi Burning"، و"The Firm"، و"عائلة تانينباوم"، و"وراء خطوط العدو". وكان آخر أفلامه "السباق لرئاسة البلدية" عام 2004.

منذ أواخر التسعينيات وحتى عام 2013، نشر خمس روايات تاريخية. إلى جانب جائزتي الأوسكار التي حصل عليها، فاز هاكمان بأربع جوائز غولدن غلوب (بما في ذلك جائزة سيسيل بي ديميل لانجازاته مدى حياته)، وجائزتي بافتا، وجائزة الدب الفضي لمهرجان برلين السينمائي وجائزة نقابة ممثلي الشاشة.