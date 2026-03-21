لماذا منعت الهند عرض فيلم “صوت هند رجب” رغم نجاحه العالمي؟

قررت المجلس المركزي لتصنيف الأفلام في الهند رفض عرض فيلم “صوت هند رجب” داخل الهند، وفق ما أفادت به صحيفة العربي الجديد، في خطوة يُرجّح أنها مرتبطة بحساسيات دبلوماسية مع إسرائيل.

وبحسب موزّع الفيلم في الهند، جاء القرار نتيجة مخاوف من أن يؤدي عرض العمل إلى توتر سياسي ويؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية بين البلدين.

الفيلم، الذي نال إشادة نقدية واسعة على المستوى الدولي، من إخراج التونسية كوثر بن هنية، ويروي قصة الطفلة الغزّية هند رجب (6 سنوات)، مسلطًا الضوء على لحظاتها الأخيرة بعد تعرضها لإطلاق نار أثناء محاولتها الفرار مع عائلتها في يناير/كانون الثاني 2024.

وقد حصد الفيلم جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية السينمائي، كما رُشّح لجوائز عالمية بارزة، من بينها الأوسكار والغولدن غلوب في فئة أفضل فيلم دولي.

ورغم هذا النجاح الفني، تشير تقارير إلى أن الاعتبارات السياسية والجيوسياسية لعبت دورًا حاسمًا في قرار المنع، خاصة في ظل تنامي العلاقات الأمنية والاستراتيجية بين الهند وإسرائيل خلال السنوات الأخيرة.

وأثار القرار موجة انتقادات من أوساط سينمائية ومنظمات تُعنى بحرية التعبير، التي اعتبرت الخطوة تدخلاً سياسيًا في المحتوى الفني.