محكمة إسرائيلية تقر بتقصير فترة إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل إلى 35 يوما

قررت المحكمة المركزية تقصير أمر إغلاق قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل إلى 35 يوما فقط، لتتمكن القناة من العودة إلى العمل من إسرائيل اعتبارا من الأسبوع المقبل. وذكر مكتب وزير الاتصالات شلومو كارعي أنهم ينوون تجديد الأمر.

ويشار إلى أنه قبل نحو شهر وافقت الحكومة بالإجماع على إغلاق القناة القطرية. ونص القانون الذي تم إقراره على أنه إذا اقتنع رئيس الوزراء بأن قناة أجنبية تضر بأمن البلاد، فيمكن لوزير الاتصالات، بعد الحصول على رأي أمني واحد على الأقل وبموافقة الحكومة أو الكابنيت، للعمل ضد قناة أجنبية تعمل ضد الدولة.

الإجراءات الفعلية لإغلاق القناة تشمل بين الأمور الأخرى: إغلاق مكاتب القناة في البلاد، مقاطعة معدات البث، منع بث مقالات القناة، إزالة القناة من شركات الكابل والأقمار الصناعية، حظر مواقع الإنترنت التابعة له للتصفح من البلاد وغيرها.

ويشار إلى أنه أي قبل نحو أسبوعين، صادر مفتشو وزارة الاتصالات - تنفيذاً لأمر الوزير كارعي – معدات بث لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية بعد استخدامها لبث مباشر عبر قناة الجزيرة من مدينة سديروت جنوب إسرائيل. وأثار القرار ضجة في العالم - وفي الولايات المتحدة - وتراجع عنه الوزير كارعي، بعد ضغوط من إدارة بايدن.