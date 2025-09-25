"ساوث بارك" تهاجم نتنياهو في حلقة حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

انتقدت حلقة جديدة من السلسلة الكرتونية الساخرة "ساوث بارك"، التي بثت يوم الخميس، بشدة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. في هذه الحلقة الخامسة من الموسم السابع والعشرين، التي تحمل عنوان "تضارب المصالح"، يتناول المبدعان تري باركر ومات ستون الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل مباشر من خلال منظورهم الساخر المعتاد.

أم غاضبة في مواجهة رئيس الحكومة الإسرائيلية

تتبع الحبكة شيلا بروفلوسكي، والدة الشخصية اليهودية كايل، التي تسافر إلى إسرائيل لمواجهة نتنياهو. يأتي سفرها إثر الاستياء الذي سببته تطبيق مراهنات عبر الإنترنت يتيح لسكان ساوث بارك المراهنة على أسئلة مثل: "هل ستهاجم والدة كايل غزة وتدمر مستشفى فلسطينياً؟"

كايل، الذي انزعج من هذا الخلط بين اليهود الأمريكيين والجيش الإسرائيلي، يحاول إزالة هذا الرهان من التطبيق. لكن أمام المضايقات المستمرة من السكان حول موقف والدته من الصراع، تقرر والدته ركوب الطائرة إلى إسرائيل.

اتهامات مباشرة ضد نتنياهو

في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، تعترض شيلا بروفلوسكي عليه بعنف: "ها أنت ذا، سيد نتنياهو! من تظن نفسك، تقتل آلاف الأشخاص وتدمر الأحياء ثم تتدثر باليهودية وكأنها درع ضد الانتقادات؟"

ثم تتهمه بأنه "يجعل حياة اليهود بائسة وحياة اليهود الأمريكيين مستحيلة!" هذا النقد يعكس التوترات الحقيقية التي يشعر بها العديد من اليهود الأمريكيين تجاه نشاطات إسرائيل، وهو موضوع شخصي بشكل خاص بالنسبة لمات ستون، الشريك المبدع الأمريكي اليهودي المنحدر من كولورادو.

هجاء سياسي موسع

لا تقتصر الحلقة على الصراع في الشرق الأوسط. بل يسخرت أيضًا من مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وعلاقاته بترامب، في حبكة جانبية تشمل مقدم البرامج جيمي كيميل وبرنامج التوك شو الليلي الخاص به الذي تم تعليقه مؤقتًا.

في مشهد يظهر جي. دي. فانس وهو يزور شخصية ترقد في المستشفى، حيث يحذر طبيب من أنه إذا وصل داء المقوسات إلى دماغ المريض، فقد "يفقد حريته في التعبير". يفرح فانس سرًا بتدهور حالة المريض، آملًا في التخلص من منافس محتمل على الخلافة الرئاسية.

تم تأجيل الحلقة، التي كان من المقرر عرضها في البداية في 17 سبتمبر\أيلول، بسبب تأخيرات في الإنتاج، حيث اعترف المبدعون بأن "عندما نقوم بكل شيء في اللحظة الأخيرة، أحيانًا لا ننتهي في الوقت المناسب."