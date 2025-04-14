"رمضان يثير الجدل مجددا"|| نقابة الفنانين المصرية تحيل الفنان محمد رمضان للتحقيق

أعلن المستشار الإعلامي لاتحاد النقابات الفنية المصرية، إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق بحضور رؤساء النقابات الفنية الثلاث، بعد ظهوره بملابس غريبة خلال حفل موسيقي ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهر في ملابس غريبة خلال إحيائه الحفل.

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وأعلن سيد محمود في منشور في منصة فيسبوك إن "اتحاد النقابات الفنية سيتخذ إجراء حول ما قام به الفنان محمد رمضان في حفله بالولايات المتحدة، عند التيقن بالصور والفيديوهات للحفل، والتحقيق معه حول الواقعة، بحضور النقباء الثلاثة، ورئيس اتحاد النقابات الفنية.. كونه فنانا ويمثل صورة الفن المصري".

وقال محمود خلال حديثه مع "العربية" أنه بالقضية المتصلة برمضان "هناك بلاغ رسمي قدمه أحد المحامين إلى النائب العام، مشيراً إلى أن ذلك دفع اتحاد النقابات الفنية بشكل فوري لفحص مقاطع الفيديو التي انتشرت مؤخراً من حفل الفنان" مضيفا أنه "في حال التأكد من صحة الفيديوهات، سيتم إحالة رمضان للتحقيق فور وصوله إلى مصر".

وأثار ظهور رمضان في الحفل ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، استغرابا وضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر بإطلالة غريبة، بعد ارتداءه ثوباً يشبه بدل الرقص، وبنطلونا و"كاردي" طبع على ظهره رمز "مفتاح الحياة" الفرعوني.