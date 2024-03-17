نجم هوليوود ويل سميث: "قرأت القرآن من الغلاف للغلاف خلال شهر رمضان"

كشف نجم هوليوود ويل سميث ضيفاً على الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامج "بودكاست بيج تايم" Podcast Big Time على منصة "شاهد"، عن العديد من المفاجآت، من بينها قراءته للقرآن الكريم كاملاً خلال شهر رمضان.

وأكد سميث: "أعشق الروحانيات"، مشيراً إلى أن آخر سنتين من عمره كانتا صعبتين، مما دفعه للتفكير في ذاته الداخلية. وأشار إلى أنه في تلك الفترة قام بقراءة كل الكتب المقدسة، ومنها القرآن الكريم. وقال: "قرأت القرآن من الغلاف للغلاف خلال شهر رمضان ذلك العام".

وأشار نجم هوليوود، إلى أن ذلك كان بمثابة "البحث عن الروحانية في حياتي .. كانت فترة من حياتي أردت أن أوسع من قلبي بقدر الإمكان حتى أستطيع احتواء أكثر عدد من الناس".

كما تحدث ويل سميث عن معاني القرآن وكيف أثّرت فيه قصة سيدنا موسى (عليه السلام).

وكشف نجم هوليوود عن تفاجئه بكم المرات التي ذُكر فيها النبي موسى (عليه السلام) بالقرآن، مشيراً إلى أن ذلك كان مثيراً للاهتمام، مؤكداً أن قصته وتجربته أثّرت فيه كثيرا.

وأضاف: "أعجبت بالبساطة.. القرآن بسيط والأمور فيه واضحة جدا مثل الزجاج.. ومن الصعب جداً أن تخرج بعد قراءته بأي سوء للفهم"، وهو ما علّق عليه الإعلامي عمرو أديب بالقول "إن هناك من يسيء فهمه".

وأكد ويل سميث على قراءته لكل الكتب السماوية المقدسة، وأبدى إعجابه بأن كل شيء بدا وكأنه قصة واحدة من التوراة مروراً بالإنجيل ووصولاً إلى القرآن، قائلا: "لم تنقطع الصلة بينهم"، مشيراً إلى السلالة الإبراهيمية، وكيف أن النبي إبراهيم (عليه السلام) هو الأب، ومن نسله جاء النبيان إسماعيل وإسحق (عليهما السلام). وأعرب عن سعادته لفهم الصورة كاملة.