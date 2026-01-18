محمد رمضان يكشف عن سبب استبعاده من حفل الختام ويؤكد احترامه للمغرب

أعلنت مصادر فنية أن الفنان المصري محمد رمضان تم استبعاده من المشاركة بالغناء في حفل ختام بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر الأحد المقبل في مدينة الرباط، وسط جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي فيديو نشره عبر حسابه على "إنستغرام" مساء السبت، وصف رمضان القرار بأنه "مزعج" وأوضح أنه كان سعيداً بالمشاركة في ألبوم البطولة وتفرغ لتصوير العمل في مراكش قبل أن يُبلغ بتأجيل ظهوره في الحفل الختامي بسبب تساؤلات حول مشاركة فنان مصري في بطولة تُقام بالمغرب.

وأشار رمضان إلى أنه لم يتلق أي تواصل رسمي من الجهة المنظمة قبل موعد الحفل بيوم واحد، معتبراً التصرف غير لائق، ومعلناً انسحابه رسمياً من الحفل، لكنه شدد على احترامه وحبه للمغرب وشعبه. وقال : "هذا لا يقلل أبداً من حبي واحترامي للمغرب، وأؤكد: لا تحملوا دولة كبيرة على تصرف فردي. شيء زعلني، ولكني أحترم وأحب وأقدر المغرب

وكان رمضان قد أعلن سابقاً عن مشاركته في حفل الختام عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، قبل أن تتغير ترتيبات الحفل.