قرار قضائي مصري مثير للجدل يعرض مكانة وطابع أقدم دير في العالم للخطر

أصدرت محكمة مصرية خلال الأيام الأخيرة حكمًا مثيرًا للجدل بشأن دير القديسة كاترين الشهير في جنوب شبه جزيرة سيناء. ويُزعم أن الحكم ألمح إلى أن مصر، بحكم ملكيتها، يحق لها تغيير طبيعة الموقع - الذي أُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 2002.

عمليا، تناول الحكم نزاعًا طويل الأمد بين الدير ومحافظة جنوب سيناء. وقد أثار ضجة ومخاوف من أن الموقع على وشك الإغلاق بشكله الحالي، وأن يصبح، على سبيل المثال، متحفًا. كما أدى ذلك إلى إجراء مكالمات هاتفية بين كبار المسؤولين في الحكومة اليونانية والقيادة المصرية للمطالبة بتوضيحات حول هذا الموضوع.

Pedro Costa Gomes / AFP

وأفادت التقارير أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أوضح لرئيس الوزراء اليوناني التزامه بالحفاظ على الدير وخصوصيته. وفي الوقت نفسه، أصدرت الرئاسة المصرية بيانًا أكدت فيه التزام مصر التام بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير القديسة كاترين وعدم المساس به.

يقع الدير على أعلى جبل في سيناء بالقرب من جبل موسى، والذي يُشير إليه الإنجيل بحسب تقاليد مختلفة بجبل سيناء. يتمتع الدير بأهمية تاريخية بالغة. فهو أقدم دير في العالم لا يزال قيد الاستخدام منذ القرن الرابع الميلادي، وسُمي على اسم القديسة كاترين الإسكندرانية، الشهيدة المسيحية التي قُطع رأسها من أجل إيمانها، وأحضرها الملائكة إلى الدير وفقا للرواية المسيحية.

كما عُثر على شجيرة هناك يُزعم أنها العليقة المشتعلة المذكورة في الإنجيل. بُني معظم هيكل الدير الحالي في القرن السادس على يد الإمبراطور البيزنطي جستنيان. ومن أهميته أيضًا مكتبته، حيث عُثر على مخطوطات قديمة ونادرة بلغات مختلفة، بما في ذلك إحدى أقدم مخطوطات الكتاب المقدس اليونانية الباقية.