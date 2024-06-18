اعتقال المغني الأمريكي الشهير جاستن تيمبرليك لهذا السبب

ألقي القبض على المغني جاستن تيمبرليك اليوم (الثلاثاء) بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول في حي هامبتونز في نيويورك. ومن المتوقع أن يمثل نجم البوب ​​أمام المحكمة في ساج هاربور بالولاية.

ظهر المغني في برنامج Master Class لأوبرا العام الماضي، وتحدث عن الانخراط في ما وصفه بالإسراف في شرب الخمر في مرحلة ما من حياته المهنية. وناقش تغيير حياته من خلال طلب المساعدة من إدمانه واعتماد طرق الرعاية الذاتية، بحسب ما ذكر موقع "سينجرز روم".

ويقوم تيمبرليك بجولة عروض ومن المخطط أن يقوم بالأيام القادمة سلسلة من الحفلات الموسيقية في شيكاغو بالتواريخ 21 و22 حزيران /يونيو. ويوجد لديه أيضًا عروض مقررة في Madison Square Garden في نيويورك يومي 25 و 26 حزيران يونيو.