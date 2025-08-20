مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2026، ستقام في هذا التاريخ وفي هذا البلد

قد يعجبك أيضًا -

تم اختيار مدينة فيينا في النمسا صباح اليوم (الأربعاء) لاستضافة مسابقة يوروفيجن 2026. هذا العام سيحتفل اتحاد البث الأوروبي بالذكرى السبعين للمسابقة، وستستضيف عاصمة النمسا الحدث المرموق للمرة الثالثة بعد أن نالت هذا الشرف أيضًا في عامي 1967 و2015، وذلك عقب أول فوزين للنمسا في اليوروفيجن.

ستقام المباراة النهائية لمسابقة الأغنية الأوروبية السبعين يوم السبت 16 مايو في قاعة وينر ستادتهالي، أكبر ساحة داخلية في النمسا، مع إقامة الدور نصف النهائي في وقت سابق من ذلك الأسبوع، يوم الثلاثاء 12 مايو ويوم الخميس 14 مايو.

فيينا تحتل المرتبة الرابعة مع كوبنهاغن، مالمو وستوكهولم في تصنيف المدن التي استضافت مسابقة يوروفيجن مرات عديدة. فقط دبلن، لندن ولوكسمبورغ سيتي استضافوا المسابقة أكثر مرات.

ستستضيف شبكة البث النمساوية ORF المسابقة في العام القادم بعد فوز جاي جاي في بازل في 17 مايو بأغنية "Wasted Love"، وبهذا منح بلاده الفوز الثالث في اليوروفيجن.