"الهجوم استهدف عشرات الآلاف": تفاصيل جديدة عن الهجوم الذي خطط له داعش لاستهداف حفلات تايلور سويفت

التحقيق في الهجوم الذي كان من المقرر تنفيذه خلال حفلات تايلور سويفت في فيينا: كشف ديفيد كوهين، نائب رئيس وكالة المخابرات الأمريكية CIA، الليلة (الخميس) أنه وفقا للمعلومات التي وصلت إليهم من السلطات النمساوية - الهجوم "كان يهدف إلى إستهداف عشرات الآلاف من الأشخاص".

وقال كوهين: "لقد خططوا لقتل عدد كبير من عشرات الآلاف من الأشخاص في هذا الحفل، وأنا متأكد من أن العديد منهم هم من الأمريكيين". وتابع "تمكن النمساويون من القيام بالاعتقالات لأن وكالة المخابرات المركزية وشركائنا في مجتمع الاستخبارات زودوهم بمعلومات حول ما كانت المجموعة المرتبطة بداعش تخطط للقيام به".

وكما تذكرون، ألغت المغنية الأمريكية، بداية الشهر الجاري، ثلاثة من حفلاتها في ملعب "إرنست هابل" في فيينا بعد أنباء عن وجود قنبلة في المنطقة. في 7 أغسطس/آب، ألقت السلطات المحلية القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عامًا وآخر يبلغ من العمر 19 عامًا للاشتباه في تخطيطهما لهجمات في حفلاتها الموسيقية المقررة في ذلك الأسبوع. وتم اعتقال شاب آخر بعد أيام قليلة، وفي الوقت نفسه تم استجواب شاب يبلغ من العمر 15 عامًا.

وردت نجمة البوب الشهيرة على ما حدث بمنشور في انستغرام بعد أيام قليلة من الحدث وقالت إنها شعرت "بشعور جديد بالخوف" بعد أن كشفت السلطات المحلية عن مؤامرة لتنفيذ هجوم على قاعة الحفلات الموسيقية حيث كان من المقرر أن تؤدي حفلها، وشعرت بالذنب بعد أن تسببت بخيبة أمل المشجعين من خلال إلغاء عروضها الثلاثة في المدينة.

. وكتبت سويفت : "كان إلغاء عروضنا في فيينا مدمرا. سبب الإلغاء ملأني بشعور جديد بالخوف، وكم هائل من الذنب لأن الكثير من الناس خططوا للحضور إلى هذه العروض". كتبت سويفت هذا بمناسبة توقيع جولتها الأوروبية. لكنها أشارت إلى أنها "شعرت بسعادة غامرة بسبب الحب والوحدة التي رأيتها بين الجماهير الذين توحدوا معا"