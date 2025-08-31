"أسكَتوا الفنانين": متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يقتحمون عرضاً في لندن

قد يعجبك أيضًا -

متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين اقتحموا مساء الجمعة الماضي عرض الأوركسترا السيمفونية في ملبورن، الذي أُقيم في قاعة البرومز التابعة للـBBC في لندن.

اتهموا إدارة المنظمة بإسكات الفنانين الذين انتقدوا تصرفات إسرائيل في غزة.

كما ذُكر، المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين - أعضاء مجموعة تُدعى "فنانون يهود من أجل فلسطين" - عرقلوا الحفل لمدة عشر دقائق تقريباً، وخلال ذلك صرخوا من المقاعد العلوية في القاعة. من بين أمور أخرى، أطلقوا مزاعم بأن الأوركسترا "أسكتت فنانين" و"أسكتت احتجاجاً".

https://x.com/i/web/status/1961515846087446761 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

في التوثيق الذي نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي يمكن رؤية أعضاء المجموعة يحملون لافتات كُتب عليها "فنانون يهود من أجل فلسطين" و"شركاء في الإبادة الجماعية".