"أسكَتوا الفنانين": متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يقتحمون عرضاً في لندن
أعضاء مجموعة تُدعى "فنانون يهود من أجل فلسطين" عطلوا عرض الأوركسترا السيمفونية لملبورن • هتفوا لمدة عشر دقائق تقريبًا بادعاءات بأن الأوركسترا "أسكتت فنانين" و"أسكتت الاحتجاج".
متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين اقتحموا مساء الجمعة الماضي عرض الأوركسترا السيمفونية في ملبورن، الذي أُقيم في قاعة البرومز التابعة للـBBC في لندن.
اتهموا إدارة المنظمة بإسكات الفنانين الذين انتقدوا تصرفات إسرائيل في غزة.
كما ذُكر، المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين - أعضاء مجموعة تُدعى "فنانون يهود من أجل فلسطين" - عرقلوا الحفل لمدة عشر دقائق تقريباً، وخلال ذلك صرخوا من المقاعد العلوية في القاعة. من بين أمور أخرى، أطلقوا مزاعم بأن الأوركسترا "أسكتت فنانين" و"أسكتت احتجاجاً".
https://x.com/i/web/status/1961515846087446761
في التوثيق الذي نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي يمكن رؤية أعضاء المجموعة يحملون لافتات كُتب عليها "فنانون يهود من أجل فلسطين" و"شركاء في الإبادة الجماعية".