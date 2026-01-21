من خطف منتج "باب الحارة " محمد قبنض؟ تفاصيل جديدة بعد تحريره

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، تحرير منتج مسلسل «باب الحارة» محمد قبنض، بعد نحو شهرين من اختطافه في ريف دمشق، وذلك عقب عملية أمنية نفذتها وحدات الأمن الداخلي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة "إكس" إن العملية أسفرت أيضًا عن تحرير مخطوف آخر يدعى حمزة اللحام، كانت المباحث الجنائية تتابع قضيته منذ نحو شهر، مشيرة إلى أن الجهات المختصة باشرت استكمال التحقيقات لملاحقة بقية المتورطين في الحادثة.

وأوضحت الوزارة أنها بدأت عمليات البحث والتحري فور الإبلاغ عن اختفاء قبنض، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات القضية، لافتة إلى أن مسار التحقيق واجه صعوبات بسبب محاولات تضليل واتهامات أثّرت على مستوى التعاون مع الجهات المعنية.

وفي وقت لاحق، نشر نجل المنتج محمد قبنض مقطع فيديو شكر فيه قوات الأمن ووزارة الداخلية على جهودهم التي أسفرت عن عودة والده سالمًا.

وكان قبنض قد اختُطف في 18 سبتمبر الماضي، بعدما أقدم مسلحون مجهولون، انتحلوا صفة عناصر من الأمن العام، على اختطافه من أمام مقر شركته واقتياده إلى جهة مجهولة.