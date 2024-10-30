خلال 24 ساعة: الفن العربي يودع اثنين من عمالقته الفنان مصطفى فهمي والفنان حسن يوسف

ودع العالم العربي خلال الـ24 ساعة عملاقين في عالم الفن رحلا عن عالمنا، الفنان الكبير مصطفى فهمي والذي رحل فجر اليوم عن جيل 82 عاما بعد صراع مع المرض، حيث خضع الفنان الكبير لعملية جراحية لإزالة ورم سرطاني بالمخ في أغسطس الماضي، كما أعلن عن وفاة الممثل المصري الكبير حسن يوسف عن عمر ناهز الـ90 عاما بعد مسيرة امتدت لـ70 عاما بين الشاشة الفضية والذهبية.

هذا وشارك الفنان الكبير مصطفى فهمي في بطولة العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية ، ومن السينمائية نذكر "أين عقلي" (1974) مع محمود ياسين وسعاد حسني، و"لمن تشرق الشمس" (1976) مع رشدي أباظة وناهد شريف، وغيرها من الأفلام التي كان آخرها "السرب" (2024).

وفي المسلسلات التلفزيونية، شارك في أعمال مهمة منها "القضبان" (1974)، و"إني خائفة" (1978)، و"الرجل الذي أحبه" (1979)، و"دموع في عيون وقحة" (1980)، و"حياة الجوهري" (1997) و"القلب يخطئ أحيانا" (1998).

MARWAN NAAMANI / AFP

أما الفنان الكبير حسن يوسف الذي بدأ مسيرته مشرفا فنيا على المسرح المدرسي وهاويا للتمثيل، الا أن تجربته في فيلم "أنا حرة" مع الممثلة لبنى عبد العزيز كانت بداية انطلاقته الفنية وتوالي الأفلام التي قدمها مع أبرز نجمات ونجوم جيله.

وشارك حسن يوسف في نحو مائتي فيلم ومسلسل. من الأفلام التي قدمها: "السيرك"، و"الاختيار"، و"الزواج على الطريقة الحديثة"، و"القضية 68"، و"حب وخيانة". ومن أبرز مشاركاته التلفزيونية في مسلسل "إمام الدعاة"، الذي جسد من خلاله شخصية الداعية المصري محمد متولي الشعراوي.

وكان للفنان الراحل تسع تجارب في الإخراج السينمائي: "دموع بلا خطايا"، و"الطيور المهاجرة"، و"القطط السمان"، و"ليلة لا تنسى"، و"عصفور له أنياب"، و"اثنين ع الطريق"، و"ولد وبنت والشيطان"، و"كفاني يا قلب"، و"الجبان والحب". إضافة الى تجربته في الإنتاج مع مسرحية "ريا وسكينة" لشادية وسهير البابلي ، ومسلسل "إمام الدعاة"، مع أربعة أفلاح. وكتب فيلم "رحلة لذيذة" من بطولته مع الممثلة نجلاء فتحي وإخراج فطين عبد الوهاب عام 1971.