ضجة في كلية إسرائيلية: محاضِرة تشبه إسرائيل بـ"الرايخ الثالث"

أثارت الدكتورة إيلانا هيرستون، محاضِرة في علم النفس بكلية تل حاي، جدلاً واسعاً بعد أن نشرت منشوراً على "فيسبوك" قالت فيه إنّ "دولة إسرائيل فقدت حقها في الوجود – مثل الرايخ الثالث". وقدّمت رابطة الطلاب عدة شكاوى ضدها على خلفية تصريحاتها.

Oren ZIV / AFPTV / AFP

في منشورها، تطرّقت هيرستون إلى شهادات معتقلين من المشاركين في "أسطول غزة"، وكتبت: "دولة الإبادة الجماعية في أوجها – ضرب، احتجاز في وضعية القرفصاء وأيادٍ مكبّلة لساعات طويلة". وأضافت: "كما أن للقتلة والمغتصبين حقاً في الوجود داخل السجن، فإن لقيادة إسرائيل الحق في حياة طويلة خلف القضبان".

من جانبها، أصدرت كلية تل حاي بياناً أكدت فيه أن "تصريحات الدكتورة هيرستون كُتبت بمبادرة شخصية على حسابها الخاص ولا تعبّر عن موقف الكلية"، مشيرةً إلى أن "كلماتها تتعارض كلياً مع قيم المؤسسة الأكاديمية".