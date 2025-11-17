النجم توم كروز يحصل على أول جائزة اوسكار في حياته

أُقيمت فجر الاثنين في لوس أنجلوس فعاليات حفل "أوسكار المحافظين" (Governors Awards)، حيث تمنح أكاديمية فنون وعلوم السينما جوائز أوسكار فخرية تقديرًا لمسيرة فنية ممتدة ومساهمات بارزة في صناعة السينما.

وشهد الحفل هذا العام تكريم كل من:

توم كروز: ممثل ومنتج سينمائي بارز، حصل على الجائزة تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في تطوير السينما العالمية

ديبي ألين: الممثلة والمخرجة ومصممة الرقص الشهيرة، المعروفة بدورها في مسلسل "Fame"، عن مجمل أعمالها.

واين توماس: المصمّم الفني المخضرم، أحد أبرز الأسماء في هندسة المشاهد السينمائية.

كما مُنحت جائزة جان هيرشولت الإنسانية للمغنية والكاتبة والناشطة الأمريكية دولي بارتون، التي تغيّبت عن حضور الحفل.

وخلال تسلمه الجائزة، ألقى توم كروز خطابًا مؤثرًا عبّر فيه عن تقديره العميق لصنّاع السينما في العالم، مؤكدًا أن قوة الفن السابع تكمن في قدرته على الجمع بين الناس. وقال:

"السينما تأخذني حول العالم، وتعلّمني احترام الاختلافات، وتُظهر لي إنسانيتنا المشتركة. في قاعة السينما نضحك معًا ونشعر معًا ونأمل معًا… وهذا هو سحر هذه الصناعة. صناعة الأفلام ليست ما أفعله، بل هي من أنا".

وحظي الحفل بتفاعل كبير داخل الوسط الفني، باعتباره من أهم المناسبات التي تسبق حفل الأوسكار الرسمي.