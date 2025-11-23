رسائل من الإنترنت المظلم تكشف سرقة القرن

كشف تحقيق حديث لهيئة البث الرسمية "كان" أن شخصًا يدعي تمثيله لصوص متورطين في سرقة متحف اللوفر، ويدعي حيازته لتاج ومجوهرات الإمبراطورة اوجيني، تواصل مع شركة إسرائيلية متخصصة CGI Group، عبر شبكة الإنترنت المظلم، طالبًا تسوية قانونية لاستعادة التاج مقابل 8 ملايين يورو بالدفع عبر عملة رقمية.

Louis SIBILLE / AFPTV / AFP

الشركة تلقت صورة للتاج تحمل ختم وقت رسمي، وأكدت على أنها لا تشتري المسروقات، بل تساعد في إعادة القطع بطريقة قانونية ومأمونة، بينما هدّد المرسل بمتابعة الصفقة عبر دول أخرى إذا لم يتم التقدم خلال 48 ساعة.

وفقًا للشركة، فإن بعض موظفي المتحف سربوا معلومات حساسة خارج المؤسسة، ما ساهم في اعتقال عدد من المشتبه بهم وفتح تحقيقات رسمية، إلا أن معظم المسروقات البالغة قيمتها أكثر من 100 مليون دولار لم تُسترجع حتى الآن.