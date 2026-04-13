استعرض تقرير صادر عن وزارة شؤون الشتات الإسرائيليّة صورةً وصفتها بالمقلقة لتصاعد معاداة السامية حول العالم، ويُحدّد التقرير التوزيع الجغرافيّ للأحداث حسب الدولة، ويُشير إلى الدول التي عملت على استئصال معاداة السامية (بما يشمل الولايات المتحدة والأرجنتين)، كما يستعرض أسماء الشخصيات العشر الأكثر تأثيرًا في الساحة المعادية للسامية والصهيونية في العالم عام 2025، والذين تمّ اختيارهم بناءً على خطورة أفعالهم وتصريحاتهم ونطاق نفوذهم.

ويُشير التقرير، الذي نشره موقع "واينت" إلى أنّ كلًا من هؤلاء العشرة قد عبّر عن آراء معادية للسامية أوْ روّج لمعلوماتٍ مُضلّلةٍ تتعلق باليهود أوْ إسرائيل أوْ كليهما، وذلك وفقا لما زعمه التقرير الوزاري، اليكم القائمة مع نبذة عن كل منهم:

غريتا تونبرغ: ناشطة بيئية عالمية، برزت في قضايا المناخ، وشاركت في أنشطة ومواقف سياسية تتعلق بالحرب في غزة، ما وضعها ضمن القائمة وفق التقرير.

تاكر كارلسون: إعلامي بارز في الولايات المتحدة، عُرف بطرحه السياسي المحافظ وتأثيره الواسع في الرأي العام عبر منصاته الإعلامية.

نيك فوينتيس: شخصية من اليمين المتطرف، يقود نشاطًا سياسيًا وإعلاميًا عبر الإنترنت وله حضور في الأوساط القومية الأميركية.

كانديس أوينز: معلّقة سياسية ومقدمة برامج، تشتهر بآرائها المحافظة ونشاطها الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

أنستاسيا ماريا لوبِس: صانعة محتوى رقمية تنشط عبر المنصات الاجتماعية، وتتناول قضايا سياسية وإعلامية مثيرة للجدل.

دان بيلزيريان: رجل أعمال ولاعب بوكر سابق، يتمتع بمتابعة واسعة على الإنترنت ويُعرف بأسلوب حياته المثير للجدل.

باسم يوسف: طبيب سابق وإعلامي ساخر، اكتسب شهرة واسعة من خلال برامجه التلفزيونية ومشاركاته الإعلامية الدولية.

عبد الباري عطوان: كاتب ومحلل سياسي، معروف بمقالاته وتحليلاته في الشأنين العربي والدولي.

عمر سليمان: أكاديمي وداعية، يقدّم محتوى دينيًا وفكريًا عبر منصات متعددة وله جمهور واسع.

إيان كارول: ناشط رقمي ينشر محتوى تحليليًا وسياسيًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أن إدراج هذه الأسماء جاء بناءً على معايير تتعلق بحجم التأثير وانتشار المحتوى، وفق تقييمات الوزارة.