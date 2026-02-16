رحيل النجم العالمي روبرت دوفال.. "بطل العراب" وأحد أعمدة السينما الأمريكية

توفي الممثل والمخرج الحائز على جائزة الأوسكار، روبرت دوفال، يوم الأحد عن عمر ناهز 95 عامًا. عُرف دوفال بأنه أحد أعظم ممثلي الأدوار الثانوية في هوليوود، حيث امتدت مسيرته الفنية لأكثر من ستة عقود.

رُشِّح دوفال لسبع جوائز أوسكار على الأقل خلال مسيرته، وفاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "لحظات صغيرة من اللطف" عام 1983. كما فاز بأربع جوائز غولدن غلوب وجائزتي إيمي. ومن أبرز أدواره تجسيده لشخصية توم هاغن في فيلمي "العراب" و"العراب الجزء الثاني"، وشخصية الكولونيل كيلغور في فيلم "نهاية العالم الآن".

كتبت زوجة دوفألف، لوسيانا، في فيسبوك: "ودعنا زوجي الحبيب، صديق عزيز، وأحد أعظم الممثلين في عصرنا. بوب توفي بسلام في بيته، محاطًا بالحب والراحة. شغفه بمهنته كان يضاهي فقط حبه العميق للشخصيات، للطعام الجيد، ولقدرته على إلهام من حوله. في كل واحد من أدواره العديدة، أعطى بوب كل ما لديه للشخصيات ولصدق الروح الإنسانية التي كانت تُمثلها".