محمد رمضان يدرب حفيدة ترامب ويثير تفاعلا وجدلا واسعا

أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل وضجة في مواقع التواصل الاجتماعي مجددا، بعد ظهوره برفقة لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وابنتها، حيث رقص الثنائي على إحدى آغاني الفنان المصري خلال تصويره فيديو كليب جديد.

https://x.com/i/web/status/1970134043275784254

ويظهر الفنان المصري الشهير بلقطات من كواليس العمل الجديد الذي جمعه مع لارا ترامب وابنتها كارولينا، حيث يتبادلان لحظات رقص خلال التصوير في فلوريدا، كما شارك رمضان عبر حسابه في انستغرام صورا جديدة برفقة لارا وحفيدة ترامب، وذلك خلال كواليس عمل فني جمعهما في ميامي.

https://x.com/i/web/status/1970162288524157001

وظهر رمضان وهو يعلم لارا وابنتها بعض الحركات الراقصة، وعلق رمضان على إحدى الصور وقال : "أفضل يوم عمل مع لارا ترامب وابنتها.. الأميرة الصغيرة كارولينا ترامب.. أحلى فتاة في العالم.. تابعونا"،

هذا المنشور أثار فضولا واهتماما لدى المتابعين لمعرفة طبيعة العمل الفني المرتقب مع حفيدة ترامب ، كما اثارت هذه المنشورات انتشارا وتفاعلا واسعا بين متابعيه.