جائزة نوبل للأدب للكاتب المجري لاسلو كراسناهوركاي

لاسلَو كراسنهوركاي هو الفائز بجائزة نوبل للأدب لعام 2025، وفقا لما أعلنته اليوم (الخميس) الأكاديمية الملكية السويدية.

تم تحويل العديد من أعماله، بما في ذلك رواياته "شتان تانغو" (1985) و"المالينخوليا للمقاومة" (1989)، إلى أفلام روائية من قبل "بيلا تار". وهو معروف برواياته الصعبة والمتطلبة، والتي كثيراً ما تُصنّف كأعمال ما بعد الحداثة، وتتميز بمواضيع عالم الواقع المرير ومليئة بالكآبة. وفاز في السابق بجائزة مان بوكر الدولية، وغالبًا ما يُذكر كمرشح بارز لنيل جائزة نوبل في الأدب.

تبيّن أمس أن ثلاثة باحثين أمريكيين، جون كلارك، ميشيل ديفورت وجون مارتينيس، فازوا بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2025. ووفقاً للجنة الجائزة، فقد قام الباحثون الأمريكيون الثلاثة بـ"اكتشاف نفق كمومي-ميكانيكي ماكروسكوبي وكمية الطاقة في دائرة كهربائية".

لاحقًا هذا الأسبوع من المتوقع الإعلان عن الجوائز الإضافية، وتبلغ ذروتها يوم الجمعة القادم مع الإعلان عن جائزة نوبل للسلام.