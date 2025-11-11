كيف وجد الفنان العراقي حسين التركي نفسة يقاتل بصفوف الجيش الروسي؟

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في العراق خلال الأيام الماضية مقطع فيديو للفنان العراقي حسين التركي، ظهر فيه مرتديًا زي الجيش الروسي، وهو يروي تفاصيل تعرضه لما وصفه بـ"الخداع القسري" بعد سفره إلى موسكو لحضور حفلات فنية.

وقال التركي إنه تلقى دعوة من شركة عراقية في منطقة المنصور لإحياء حفلات موسيقية لمدة أربعة أشهر، بعقد رسمي وتأشيرة سفر، لكنه فوجئ بعد وصوله إلى روسيا بنقله إلى منطقة نائية تبعد 16 ساعة عن موسكو، حيث تمت مصادرة هاتفه وإجباره على توقيع مستندات دون علمه بمضمونها، ليجد نفسه مجندًا في صفوف الجيش الروسي لمدة عام كامل.

وأوضح أنه حاول العودة إلى العراق مقابل دفع مبالغ مالية، إلا أن الجهة الوسيطة أبلغته بأن القرار "خارج صلاحيتها"، مشيرًا إلى أن عراقيين آخرين وقعوا ضحية لعمليات مماثلة عبر عقود عمل مزيفة وعروض وهمية.

وتشير تقارير محلية إلى أن عمليات التجنيد بدأت مع توسع نشاط مجموعة "فاغنر" الروسية، التي استعانت بوسطاء في بغداد والبصرة والنجف لاستدراج الشباب بعروض مالية مغرية ووعود بمنح الجنسية الروسية لهم ولأسرهم.

أثار الفيديو موجة من الجدل على مواقع التواصل، بين من تعاطف مع الفنان وطالب الحكومة بالتدخل، وبين من شكك في روايته. في المقابل، نفت الشركة العراقية المتهمة علاقتها بالقضية، مؤكدة أنها ستقاضي من يروّج لما وصفته بـ"الادعاءات الكاذبة".