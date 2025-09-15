الممثلة هانا أينبايندر تصرخ في حفل توزيع جوائز إيمي: "حرروا فلسطين"

قد يعجبك أيضًا -

أقيم حفل جوائز الإيمي الليلة (الإثنين) والحرب في غزة وصلت أيضًا إليه. الممثلة اليهودية هانا أينبايندر فازت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في مسلسل "الإكس" وفي خطابها دعت: "حرروا فلسطين". إلى جانب هتافات ضد إسرائيل، الممثل أوين كوبر، البالغ من العمر 15 عامًا، صنع التاريخ عندما فاز بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في -السلسلة الصغيرة من نتفليكس "النضوج"، ليصبح بذلك أصغر فائز على الإطلاق بجائزة في فئة التمثيل. "هذا يستحق كل شيء"، قال في خطابه. هذا المسلسل سيطر على الحفل وحصد ست جوائز - بما في ذلك جائزة أفضل مسلسل محدود.

بصراحة، عندما التحقتُ بدورات الدراما قبل بضع سنوات، لم أتوقع أن أكون في الولايات المتحدة، فما بالك هنا، قال الممثل البريطاني كوبر في خطاب قبوله. "لكنني أعتقد أن هذه الليلة تُثبت أنه بالاستماع والتركيز والخروج من منطقة الراحة، يُمكنك تحقيق أي شيء في الحياة. قبل ثلاث سنوات، لم أكن شيئًا، واليوم أنا هنا. فماذا لو كنت خجولًا أحيانًا؟ كل شيء ممكن."

لاحقًا، تطرقت أينبيندر إلى تصريحها في خطاب الفوز، حين قالت لوسائل الإعلام: "من المهم لي أن أتحدث عن فلسطين لأن هذا موضوع قريب إلى قلبي. لدي أصدقاء في غزة يعملون أطباء في شمال القطاع. من واجبي كيهودية أن أميز بين اليهود ودولة إسرائيل. الدين والثقافة هما مؤسستان مهمتان ولهما تاريخ، وهما منفصلتان عن هذه الدولة الإثنية-القومية". وعن العريضة لمقاطعة المؤسسات الثقافية الإسرائيلية التي وقعت عليها، قالت الممثلة: "هذه ليست مقاطعة للأشخاص، بل للمؤسسات التي تشارك بشكل مباشر في الإبادة الجماعية. هذا أمر مهم بالنسبة لي".

المسلسل القصير "النضوج" من نتفليكس كان الفائز الأكبر في الحفل، وحصد ست جوائز. بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل رئيسي، فاز أيضاً بجوائز الإخراج والسيناريو في فئة المسلسل القصير، وللممثل الرئيسي ستيفن غراهام، وللممثلة المساعدة إيرين دوهرتي، وكما ذكرنا، للممثل المساعد أوين كوبر. في الوقت نفسه، مسلسل "الاستوديو" من إعداد سيث روغن، والذي يُعرض على شبكة آبل TV بلس، حصد أربع جوائز، أبرزها جائزة أفضل مسلسل كوميدي. زميلة أينبيندر في مسلسل "الإكس"، جين سمارت، فازت مرة أخرى بجائزة أفضل ممثلة رئيسية.

الدراما الطبية المثيرة للجدل "ذا بيت"، من إنتاج نوا وايلي الذي شارك في مسلسل "إي آر"، حصدت ثلاثة جوائز، بينها جائزة أفضل مسلسل درامي. وايلي فاز بجائزة أفضل ممثل رئيسي في دراما وكاثرين لا-ناسا بجائزة أفضل ممثلة مساعدة. مسلسل "انفصال" فاز بجائزتين - للممثلة الرئيسية بريت لاور وللممثل المساعد ترامل تيلمان. "أندور" فاز بجائزة السيناريو لمسلسل درامي و"خيول بطيئة" بجائزة الإخراج.

الممثل الإسباني خافيير بارديم، الذي يكثر من التحدث ضد إسرائيل وهو أيضاً من بين الموقعين على العريضة، قال على السجادة الحمراء: "لن أعمل مع أي شركة سينما أو تلفزيون تبرر أو تدعم الإبادة الجماعية في غزة. الأمر بهذه البساطة. لا يجب أن يكون من الممكن فعل ذلك - لا في هذه الصناعة ولا في أي صناعة أخرى."

قائمة الفائزين الكاملة

أفضل مسلسل درامي

"الحفرة"

المسلسل الكوميدي الأفضل

"الاستوديو"

أفضل مسلسل قصير

النضوج

برنامج الواقع الأفضل

"الخونة"

أفضل برنامج حواري

"ذا لايت شو مع ستيفن كولبير"

أفضل برنامج اسكتشات

"الأسبوع الماضي مع جون أوليفر"

أفضل بث احتفالي

"SNL: احتفالات اليوبيل"

ممثلة رئيسية في مسلسل درامي

بريت لاور، "انفصال"

ممثل رئيسي في مسلسل درامي

نواه وايلي، "الحفرة"

ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدي

جين سمارت، "الإكس"

ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي

ست روغان، "الاستوديو"

ممثلة رئيسية في مسلسل قصير

كريستين ميليوتي، "البطريق"

ممثل رئيسي في مسلسل قصير

ستيفن غراهام، "النضوج"

ممثلة مساعدة في مسلسل درامي

كاثرين لانس، "الحفرة"

ممثل مساعد في مسلسل درامي

ترمل تيلمان، "انفصال"

ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي

هانا أينبندر، "الحبيب السابق"

ممثل مساعد في مسلسل كوميدي

جيف هيلر، "شخص ما في مكان ما"

ممثلة مساعدة في مسلسل قصير

إيرين دوهرتي، "النضوج"

ممثل مساعد في مسلسل قصير

أوين كوبر، "المراهقة"

أفضل إخراج في مسلسل درامي

آدم راندل، "خيول بطيئة"

أفضل إخراج لمسلسل كوميدي

ست روجن وأوين غولدبرغ، "الاستوديو"

أفضل إخراج في مسلسل قصير

فيليب برينتيني، "النضوج"

أفضل سيناريو في مسلسل درامي

دان جيلروي، "أندور"

أفضل سيناريو في مسلسل كوميدي

ست روجن، أوين غولدبرغ، بيتر هويك، أليكس غريغوري وفريدا بيريز، "الاستوديو"

أفضل سيناريو في مسلسل قصير

جاك ثورن وستيفن غراهام، "النضوج"

أفضل سيناريو في برنامج اسكتشات

"الأسبوع الماضي مع جون أوليفر"

جائزة بوب هوب الإنسانية

تيد دانسون وماري ستينبرجن