أقنعت المتنافسة الإسرائيلية في مسابقة الأغنية الأوروبية- اليوروفيجن عيدن جولان المشاهدين في 14 دولة وحصلت منهم على 12 نقطة متجاوزة تجاهل الحكام لها بشكل كامل تقريبا.

وفازت عيدن جولان بـ 12 نقطة من المتفرجين في سان مارينو، السويد، البرتغال، هولندا، لوكسمبورغ، إيطاليا، بريطانيا، فنلندا، سويسرا، أستراليا، ألمانيا، بلجيكا، فرنسا - ومن أصوات بقية دول العالم (الدول التي لا تشارك في المسابقة).

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وجاءت إسرائيل في المركز الأول في نصف النهائي الثاني.

AP Photo/Martin Meissner

جاءت مسابقة اليوروفيجن هذه السنة في خضم الحرب في غزة التي جرفت مشاعر الأوروبيين لصالح الفلسطينيين وسط تسليط الغضب على إسرائيل وطالب العديد من المتظاهرين عدم مشاركة المتنافسة الإسرائيلية في المسابقة الأوروبية وقد أحيط الوفد الإسرائيلي بتدابير أمنية لحمايته.

وفاز في النهائي الكبير للمسابقة نيمو من سويسرا، الذي أدى أغنية The Code.

Screenshot Eurovision website

وقالت جولان ممثلة إسرائيل في يوروفيجن لموقع Ynet بعد حصولها على المركز الخامس في النهائي، إنها لم تشعر بالانكسار خلال المنافسة (بالرغم من صيحات الاستهجان من المتفرجين تعبيرا للرفض لمشاركتها). وأشارت: "لم أكن أريد أن ينتهي الأمر، أردت أن أمثلنا على المسرح وأن أغني مائة مرة أخرى بالرغم من الازدراء". "بعد بروفة الأمس قلت: "أصرخوا أكثر"، لقد أعطاني ذلك القوة لإظهار كم نحن شعب جميل. لا أستطيع التحكم في أصوات الحكام، المهم هو الجمهور - وهذا يوضح كل شيء حقًا".