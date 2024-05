أقنعت المتنافسة الإسرائيلية في مسابقة الأغنية الأوروبية- اليوروفيجن عيدن جولان المشاهدين في 14 دولة وحصلت منهم على 12 نقطة متجاوزة تجاهل الحكام لها بشكل كامل تقريبا.

وفازت عيدن جولان بـ 12 نقطة من المتفرجين في سان مارينو، السويد، البرتغال، هولندا، لوكسمبورغ، إيطاليا، بريطانيا، فنلندا، سويسرا، أستراليا، ألمانيا، بلجيكا، فرنسا - ومن أصوات بقية دول العالم (الدول التي لا تشارك في المسابقة).

https://twitter.com/i/web/status/1789459348499919298