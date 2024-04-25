الصين: انطلاق مهمة "شنتشو 18" الصينية لمدة ستة أشهر في الفضاء

أطلقت الصين اليوم السفينة الفضائية "شنتشو 18"، وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء، في مهمة تستمر لمدة ستة أشهر في مدار محطة الفضاء الصينية "تيانقونغ". الإطلاق تم باستخدام صاروخ "لونغ مارش 2إف" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين.

هذه المهمة تعتبر الثالثة ضمن مرحلة التطبيق والتطوير للمحطة الفضائية، وهي المهمة الـ32 ضمن مشروع الطيران المأهول الصيني. الهدف الرئيسي من المهمة يتمثل في استكمال الدوران في المدار والإقامة في المحطة لإجراء تجارب علمية وعملية في علوم الفضاء، بالإضافة إلى إجراء اختبارات وأنشطة خارج المركبة لتحسين كفاءة تشغيل المحطة.

من المتوقع أن يعود رواد الفضاء الثلاثة إلى الأرض في أواخر أكتوبر من هذا العام، بعد انتهاء مهامهم العلمية والتشغيلية في المحطة الفضائية "تيانقونغ".