الأرجنتين تعتقل ثلاثة متهمين بالتسبب بوفاة المغني ليام باين

أعلن المدعي العام الأرجنتيني مساء الخميس، أن ثلاثة أشخاص متهمون بالتسبب في وفاة المغني ليام باين. وقال المدعي العام في بيانه إنه خلال التحقيق في الوفاة "تم اكتشاف سلوك غير قانوني أدى إلى توجيه اتهامات بجرائم التخلي عن شخص ثم الوفاة وتقديم المواد المخدرة".

وسقط العضو السابق في فرقة One Direction من شرفة فندق في بوينس آيرس يوم 16 أكتوبر/تشرين أول، وأحد المتهمين رجل كان معه في الأيام التي سبقت وفاته. وتتهمه النيابة بجرائم إهمال شخص.

بالإضافة إلى ذلك، اتهم أحد موظفي الفندق بتقديم الكوكايين للمغني الراحل مرتين أثناء تواجده في الفندق، واتهم شخص ثالث بتقديم المخدرات للمغني مرتين خلال إقامته في الفندق يوم 14 أكتوبر/تشرين ثاني. ووجهت النيابة إلى الاثنين تهمتي ترويج المخدرات.

كما ذكرنا سابقًا، أظهرت تقارير علم السموم أنه في آخر 72 ساعة قبل وفاته، تناول باين الكحول والكوكايين ومضادات الاكتئاب الموصوفة طبيًا.