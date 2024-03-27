لأول مرة بتاريخها: السعودية ترسل ممثلة لها لمسابقة ملكة جمال الكون

ستبعث المملكة العربية السعودية لأول مرة بتاريخها ممثلة عن المملكة لمسابقة ملكة جمال الكون، وستمثل رومي القحطاني ذات الـ29 عاما السعودية في المسابقة الدولية التي ستجري في المكسيك في أيلول/سبتمبر القادم.

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وأعلنت القحطاني في منشور لها بمواقع التواصل الاجتماعي بأنها ستمثل المملكة العربية في المسابقة :"المشاركة الأولى لمملكة العربية السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون". وأعربت عن شكرها للدعم الذي حصلت عليه وقال :"أشعر بالتقدير لكل أصدقائي حول العالم, هذا الدعم أسعدني، أتأمل أن أرقى الى مستوى التوقعات، وسعيدة بأن أكون الشابة السعودية الأولى التي تمثل بلادي (أحبكم)".

والقحطاني ذات الـ29 عاما ولدت في العاصمة السعودية الرياض، وتحمل لقبا بطب الأسنان، فازت بلقب ملكة جمال السعودية عام 2021 وملكة جمال العرب في عام 2022، شاركت بعدة مسابقات جمال بيتها (ملكة جمال العرب، ملكة جمال آسيا وغيرها) وهي ناشطة في مجال البيئة، والشؤون الاجتماعية وتمكين المرأة.