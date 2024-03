لأول مرة بتاريخها: السعودية ترسل ممثلة لها لمسابقة ملكة جمال الكون

ستبعث المملكة العربية السعودية لأول مرة بتاريخها ممثلة عن المملكة لمسابقة ملكة جمال الكون، وستمثل رومي القحطاني ذات الـ29 عاما السعودية في المسابقة الدولية التي ستجري في المكسيك في أيلول/سبتمبر القادم.

