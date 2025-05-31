النجمة العالمية تايلور سويفت تحقق "أكبر أحلامها"

أعلنت المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية تايلور سويفت مساء الجمعة أنها استعادت حقوق التسجيلات الأصلية لألبوماتها الستة الأولى. وكتبت سويفت في بيان على موقعها الرسمي: "لم أتخيل يومًا أن هذا سيحدث، لكن كل ذلك أصبح من الماضي الآن. أستطيع أن أقولها بكل صدق: كل الموسيقى التي قدمتها أصبحت ملكي الآن".

ووفقًا للبيان، اشترت سويفت حقوق ألبوماتها الستة وفنونها البصرية (فيديوهات موسيقية، أفلام حفلات، وصور أغلفة) من صندوق الاستثمار "شامروك كابيتال" مقابل "مبلغ معقول للغاية". كما أشارت إلى أن الصندوق كان أول من عرض عليها الصفقة، "دون شراكات أو شروط".

وكتبت سويفت: "إن القول بأن هذا هو أكبر حلم تحقق لي هو أقل من الحقيقة. كل ما تمنيته هو فرصة العمل بجدٍّ كافٍ لأتمكن يومًا ما من امتلاك موسيقاي الخاصة دون قيود، دون شراكات، باستقلالية تامة. سأظل ممتنة إلى الأبد لشامروك كابيتال لكونها أول من عرضوا هذا علي.