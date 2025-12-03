حيفا تكرّم سميح القاسم: أمسية أدبية لتسليط الضوء على الشاعر الكبير وإبداعه

على مسرحِ سرد في مدينةِ حيفا أمسيةُ احتفاءٍ بإصدارِ كتابٍ مختاراتٍ من قصائدِ الشاعرِ سميحِ القاسمِ ابنِ بلدةِ الرامة في الجليل… بعنوانِ “إلى آخرِ نبضٍ في عروقي سأقاوم”، ومن تقديمِ الكاتبِ رجا زعاترة وبحضورِ العشراتِ من متذوقي الأدبِ والشعرِ ومن بينهم شعراءُ وأدباءُ وفنانونَ محليونَ وأعضاءُ كنيست سابقونَ وحاليونَ الذين جاءوا ليعبروا عن امتنانِهم للشاعرِ الكبيرِ الراحلِ سميح القاسم وما تركهُ من موروثٍ ثقافيٍّ ووطنيّ.

تخللت الأمسيةَ كلماتٌ ألقتها شخصياتٌ من مجالِ الأدبِ والفنونِ والسياسةِ تحدثت عن قصائدِ القاسم والرسائلِ التي أراد سميحُ إيصالَها إلى مسامعِ أبناءِ شعبهِ والعالمِ وأيضًا إلى السياسيين في إسرائيل.

بالإضافةِ إلى فقراتٍ من القراءاتِ الشعريةِ ووصلاتٍ غنائيةٍ من أجملِ القصائدِ التي كتبها، ومن بينها قصيدةُ “ما دامت لي من أرضي أشبارُ” التي لحنتها وغنتها لأولِ مرةٍ الفنانة ميرا عازر.

رغم رحيلِ جسدهِ عن هذه الدنيا، إلا أن موروثَهُ الثقافيَّ والأدبيَّ الغنيَّ والواسعَ سيبقى حاضرًا وينتقلُ من جيلٍ إلى جيل، مشكلًا الوعيَ والبوصلةَ لأبناءِ شعبِهِ. وهذا ما أكد عليهِ الحضورُ الذين اختتموا الأمسيةَ على وقعِ أغنيةِ “منتصبَ القامةِ أمشي… مرفوعَ الهامةِ أمشي” من كلماتِ الشاعرِ الكبير سميح القاسم.