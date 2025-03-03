الفيلم الوثائقي الفلسطيني - الإسرائيلي "لا أرض أخرى" يفوز بجائزة الأوسكار

فاز الفيلم الإسرائيلي الفلسطيني "لا أرض أخرى " بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي الليلة (بين الأحد والاثنين). وقف الجمهور على قدميه وهتف للمبدعين باسل عدرا ويوفال أبراهام، اللذين اعتلا المسرح وتحدثا لدقائق طويلة عن التمييز والقمع ضد الفلسطينيين والأمل في المساواة.

وقال باسل عدرا، مخرج الفيلم، خلال حفل توزيع الجوائز: "لقد أصبحت أباً منذ شهر، وآمل ألا تضطر ابنتي إلى عيش الحياة التي أعيشها الآن: القلق الدائم والخوف من هدم المنازل وعنف المستوطنين وتهديد التهجير القسري الذي نواجهه كل يوم في مسافر يطا في ظل الاحتلال الإسرائيلي. فيلم "لا أرض أخرى" يعكس الواقع القاسي الذي نواجهه منذ عقود، وهو واقع مستمر حتى الآن، وندعو العالم كله اتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذا الظلم".

وقال المخرج يوفال أبراهام عند تسلمه الجائزة: "لقد صنعنا هذا الفيلم معًا، فلسطينيين وإسرائيليين، لأن أصواتنا معًا أقوى. نرى بعضنا البعض. الدمار المروع لغزة، الذي يجب أن ينتهي، والرهائن الإسرائيليين الذين اختطفوا بوحشية في 7 أكتوبر، والذين يجب إطلاق سراحهم".

https://x.com/i/web/status/1896385264970543313 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأضاف أبراهام "عندما أنظر إلى باسل، أرى أخي، لكننا لسنا متساوين. نحن نعيش في ظل نظام أتمتع فيه بالحرية بموجب القانون المدني، ويحكمه القانون العسكري. أنا وحدي من يحق له التصويت. هناك طريقة أخرى: حل سياسي يقوم على حقوق وطنية متساوية لشعبينا، دون فوقية. السياسة الخارجية الأمريكية تعترض هذا الطريق. لماذا؟ ألا ترون أننا متشابكون؟ وأن شعبي لن يتمتع بالأمن الحقيقي إلا عندما يتمتع شعب باسل بالحرية الحقيقية؟ لم يفت الأوان بعد للتغيير. من أجل الحياة، من أجل أولئك الذين يعيشون.لا توجد طريقة أخرى".

من جانبه علق وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، ميكي زوهار ، على فوز الفيلم بجائزة الاوسكار: "لحظة حزينة لعالم السينما – وبدلاً من عرض تعقيدات واقعنا، اختار صناع الفيلم ترديد روايات تشوه صورة إسرائيل في العالم. حرية التعبير قيمة مهمة، لكن تحويل التشهير بإسرائيل إلى أداة للترويج الدولي ليس ابداعا.هذه ضربة لدولة إسرائيل، وبعد مجزرة السابع من أكتوبر والحرب المستمرة، فإن الألم مضاعف".وأضاف أن "هذا هو بالضبط سبب إقرارنا للإصلاح في السينما - للتأكد من توجيه الموارد العامة إلى الأعمال التي تتحدث إلى الجمهور الإسرائيلي، وليس إلى صناعة تجعل من التشهير بالدولة في المهرجانات الأجنبية مهنة".