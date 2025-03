الفيلم الوثائقي الفلسطيني - الإسرائيلي "لا أرض أخرى" يفوز بجائزة الأوسكار

فاز الفيلم الإسرائيلي الفلسطيني "لا أرض أخرى " بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي الليلة (بين الأحد والاثنين). وقف الجمهور على قدميه وهتف للمبدعين باسل عدرا ويوفال أبراهام، اللذين اعتلا المسرح وتحدثا لدقائق طويلة عن التمييز والقمع ضد الفلسطينيين والأمل في المساواة.

وقال باسل عدرا، مخرج الفيلم، خلال حفل توزيع الجوائز: "لقد أصبحت أباً منذ شهر، وآمل ألا تضطر ابنتي إلى عيش الحياة التي أعيشها الآن: القلق الدائم والخوف من هدم المنازل وعنف المستوطنين وتهديد التهجير القسري الذي نواجهه كل يوم في مسافر يطا في ظل الاحتلال الإسرائيلي. فيلم "لا أرض أخرى" يعكس الواقع القاسي الذي نواجهه منذ عقود، وهو واقع مستمر حتى الآن، وندعو العالم كله اتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذا الظلم".

وقال المخرج يوفال أبراهام عند تسلمه الجائزة: "لقد صنعنا هذا الفيلم معًا، فلسطينيين وإسرائيليين، لأن أصواتنا معًا أقوى. نرى بعضنا البعض. الدمار المروع لغزة، الذي يجب أن ينتهي، والرهائن الإسرائيليين الذين اختطفوا بوحشية في 7 أكتوبر، والذين يجب إطلاق سراحهم".

