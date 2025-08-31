الآلاف في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين خلال مهرجان البندقية السينمائي

قد يعجبك أيضًا -

آلاف الأشخاص شاركوا أمس (السبت) في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين التي أُقيمت خلال مهرجان البندقية السينمائي، مما حول الأضواء من السجادة الحمراء إلى الحرب في قطاع غزة.

تصاعدت موجة الاحتجاج بعد أن نشرت منظمة "Venice4Palestine"، وهي مجموعة من سينمائيين إيطاليين ودوليين، في نهاية الأسبوع الماضي رسالة مفتوحة تدعو إدارة المهرجان" إلى إدانة الدمار والمعاناة التي تسببت بها الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة".

آلاف المتظاهرين ساروا في جزيرة ليدو - المكان الذي أُقيمت فيه العروض الأولى الاحتفالية بمشاركة نجوم عالميين مثل جوليا روبرتس، جورج كلوني وإيما ستون.

قالت إميليا دانيانو، طالبة محلية حملت لافتة في مقدمة المسيرة :"اليوم، في ليدو فينسيا، يحدث أحد أهم أحداث السينما في العالم، حيث يجتمع أثرياء العالم ليصرفوا انتباه الجماهير عن شيء نعتقد أنه أكثر جوهرية بكثير".

وكان من بين المتظاهرين الممثل الإيطالي روبرتو زيفيتي, الذي وصل إلى المهرجان كعضو في طاقم ثلاثة أفلام - من بينها الدراما السياسية "لا جراتسيا"، التي عُرِضت لأول مرة في تلك الأمسية.