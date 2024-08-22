هكذا ردت تايلور سويفت لأول مرة على إلغاء عروضها في فيينا بسبب نية داعش استهداف حفلاتها

بعد أسبوعين من إلغاء حفلاتها في فيينا عاصمة النمسا خوفا من هجوم داعش، ردت المغنية الأميركية تايلور سويفت اليوم (الخميس) للمرة الأولى في منشور نشرته على إنستغرام كتبت فيه أنها شعرت "بالذنب والخوف".

وكتبت نجمة البوب أنها شعرت "بشعور جديد بالخوف" بعد أن كشفت السلطات المحلية عن مؤامرة لتنفيذ هجوم على قاعة الحفلات الموسيقية حيث كان من المقرر أن تؤدي حفلها، وشعرت بالذنب بعد أن تسببت بخيبة أمل المشجعين من خلال إلغاء عروضها الثلاثة في المدينة. . وكتبت سويفت : "كان إلغاء عروضنا في فيينا مدمرا. سبب الإلغاء ملأني بشعور جديد بالخوف، وكم هائل من الذنب لأن الكثير من الناس خططوا للحضور إلى هذه العروض". كتبت سويفت هذا بمناسبة توقيع جولتها الأوروبية. لكنها أشارت إلى أنها "شعرت بسعادة غامرة بسبب الحب والوحدة التي رأيتها بين الجماهير الذين توحدوا معا".

كما أشادت سويفت بالسلطات في النمسا لإحباطها الهجوم على ملعب إرنست هابل حيث كانت تخطط لتقديم حفل، وكتبت: "بفضلهم، نحن نحزن على العروض وليس على الأرواح".

AP Photo/Heinz-Peter Bader ملعب إرنست هابل في فيينا، الاستعدادات لعرض تايلور سويفت، 7.8.24

وأضافت المغنية أنها لم تعلق من قبل لأنها لا تريد المخاطرة بالتسبب في ضرر في الحفلات المستقبلية: "أريد أن أكون واضحة جدًا: لن أتحدث عن شيء ما علنًا إذا اعتقدت أنه قد يثير هؤلاء الأشخاص الذين يريدون استهداف المعجبين الذين يأتون إلى حفلاتي الموسيقية، في مثل هذه الحالات، "الصمت" هو في الواقع عرض لضبط النفس."

ويشار إلى أنه، في 7 أغسطس/آب، ألقي القبض على رجلين للاشتباه في تخطيطهما لتنفيذ هجوم خلال حفل موسيقي لتايلور سويفت في فيينا، بما في ذلك شاب يبلغ من العمر 19 عامًا ذكر أنه بايع تنظيم داعش المتطرف. ونتيجة لذلك، تم إلغاء جميع العروض المخططة للمغنية في المدينة.