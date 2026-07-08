وافقت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، اليوم الأربعاء، على إخلاء سبيل الفنان اللبناني فضل شاكر في أربع قضايا أمنية مرفوعة ضده، من بينها ملف أحداث عبرا، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.

وقررت المحكمة الإفراج عن شاكر مقابل كفالة مالية بلغت 500 مليون ليرة لبنانية، موزعة على القضايا الأربع، بواقع 100 مليون ليرة عن كل واحدة من ثلاث قضايا، و200 مليون ليرة عن ملف أحداث عبرا.

وأُحيل القرار إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، الذي وافق على إخلاء سبيل شاكر في ثلاث قضايا، فيما لا يزال يدرس ملف أحداث عبرا لاتخاذ موقف بشأن احتمال الطعن بالقرار.

وتعود القضية إلى عام 2013، عندما ارتبط اسم فضل شاكر بالمواجهات التي وقعت في منطقة عبرا بين الجيش اللبناني ومسلحين تابعين للشيخ أحمد الأسير، قبل أن يختفي الفنان اللبناني لسنوات داخل مخيم عين الحلوة.

وخلال السنوات الماضية، عاد شاكر تدريجياً إلى الساحة الفنية، قبل أن يسلم نفسه للسلطات اللبنانية، ليُعاد فتح ملفه أمام المحكمة العسكرية التي عقدت جلسات عدة للنظر في القضية والاستماع إلى إفادات مرتبطة بها.

وكانت تقارير إعلامية لبنانية قد أشارت في يونيو الماضي إلى تدهور الوضع الصحي لفضل شاكر داخل السجن بسبب مضاعفات مرض السكري، وحاجته إلى متابعة طبية ورعاية صحية مستمرة.