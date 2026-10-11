نتنياهو يصعّد ضد صانعي فيلم "نازا" ويطالب بفتح تحقيق شامل معهم

طالب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" دافيد زيني، والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، بفتح تحقيق شامل مع المشاركين في فيلم "نازا" وفق رسالة نُشرت مساء الأحد.

ودعا نتنياهو إلى تقديم المشاركين في الفيلم إلى المحاكمة بتهم وصفها بالخطيرة، تشمل مخالفات تتعلق بالمعلومات، والتشهير الجنائي، والإضرار بالمصالح السياسية والأمنية لإسرائيل.

وقال نتنياهو في رسالته إن الفيلم "يروي قصة كاذبة ومضللة وموجهة، تشهّر بإسرائيل والجيش الإسرائيلي أمام العالم، وتلحق ضررًا جسيمًا بمكانة إسرائيل".

مطالبات سابقة بسحب الجنسية

ويأتي طلب التحقيق بعد تصريحات أدلى بها نتنياهو الشهر الماضي، أعلن فيها أن حكومته ستطرح مشروع قانون لفرض عقوبات مالية على من قال إنهم ألحقوا الضرر بالجنود الإسرائيليين، إلى جانب مشروع قانون بالتعاون مع وزارة الداخلية لسحب الجنسية الإسرائيلية منهم.

وفي سياق متصل، توجه وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار إلى رئيس الشاباك دافيد زيني، مطالبًا بفتح فحص عاجل بشأن مصدر المعلومات والمواد التي استخدمها صانعا الفيلم، يوڤال أبراهام وراشيل شور.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لمطلب سابق تقدم به زوهار إلى وزارة الداخلية لدراسة سحب الجنسية الإسرائيلية من أبراهام وشور على خلفية محتوى الفيلم.