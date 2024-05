شركة آبل تصدر قائمة بأفضل عشرة ألبومات على مر العصور – اليكم الترتيب؟

بعد أكثر من أسبوع من تصنيف Apple Music أفضل 100 ألبوم على مر العصور، كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة الخميس قائمة أفضل عشرة ألبومات على مر العصور، واحتل المركز الأول البوم المغنية لورين هيل الصادر عام 1998 "The Miseducation".

مباشرة بعد ألبوم هيل الشهير، يمكنك العثور على "Thriller" لمايكل جاكسون، و"Abbey Road" لفرقة البيتلز، و"Purple Rain" لبرينس، و"Blonde" لفرانك أوشن، و"Songs in the Key of Life" لستيفي وندر، و ألبوم"Good kid, m.A.A.d city" لكيندريك لامار، و"Back to Black" لإيمي واينهاوس، و"Nevermind" لـنيرفانا، و"Lemonade" لبيونسيه، التي أغلقت المراكز العشرة الأولى.

منذ إطلاقها في 13 أيار/مايو، أصبحت قائمة "الأفضل على الإطلاق" من Apple موضوعًا ساخنًا على وسائل التواصل الاجتماعي. أعرب البعض عن أسفه لعدم وجود ألبومات لاتينية وموسيقى الكانتري وموسيقى الجاز وموسيقى الرقص. ولم يفهم آخرون سبب إعطاء آبل الأولوية للألبومات الجديدة على الألبومات الكلاسيكية والأكثر "أيقونية"، حسب قولهم.

AP Photo/Chris Pizzello, File

وتضمنت القائمة الكاملة مجموعة مختارة من التسجيلات التي تمتد لعقود من الزمن، من أغنية "SOS" لفرقة SZA وأغنية "1989" لتايلور سويفت إلى أغنية "Born to Run" لبروس سبرينغستين وأغنية "Pet Sounds" لفرقة Beach Boys.

وكان ألبوم "Miseducation"، الذي يتصدر القائمة، بمثابة إنجاز كبير بالنسبة لهيل، التي أصبحت أول فنانة راب تفوز بجائزة ألبوم العام في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 1999. وفي بيان تمت مشاركته عبر Apple Music، قالت إن بيئتها والتأثيرات الموسيقية هي التي لها الفضل لهذا الإنجاز وليس لها.

"لقد ابتكرت ما أردت رؤيته وسماعه في العالم في ذلك الوقت. أنا ممتنه لأن الناس تعلقوا بها. شكرًا لكل من كان جزءًا من موسيقاي - لكل من دعم توزيعها في العالم، وأضافت هيل أيضا "لأولئك الذين كانوا متحفظين بشأنها في البداية".

"شكرًا جزيلاً لكل مستمع مهتم، شكرًا لكل مستمع عادي. أرسل الحب لجميع الفنانين الذين يخوضون المعركة الطيبة والشجاعة والنبيلة لتقديم الفن الذي يحبونه إلى عالم يحتاج إليه بشدة."