أكد الفنان المصري حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن تصريحاته الأخيرة حول السعفة الذهبية والمهرجانات السينمائية جاءت في سياق نقاش عام ونظري عن لجان التحكيم، التي قد تتأثر أحيانًا بالعوامل السياسية والمناخ العام.

وأشار فهمي في بيان رسمي إلى أن الأمثلة التي ذكرها كانت عفوية، نافياً أي قصد للإساءة أو التقليل من قيمة الأعمال الفنية العربية، معربًا عن احترامه العميق وحبه للجزائر وشعبها وفنها، ومشيدًا بإنجازات السينما الجزائرية ونجاحاتها العالمية التي تمثل مصدر فخر لكل العرب.

وأكد فهمي أن الفن والسينما تبقي لغة تجمع الشعوب وتوثق روابط الأخوة بين العرب، معربًا عن امتنانه للجمهور الجزائري وتقديره لتفهمه للسياق العفوي للحديث.