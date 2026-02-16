افتتاح معرض "الهجرة على خطى الرسول" في المدينة المنورة بتجربة تفاعلية عالمية

افتتح أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، ورئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، معرض "الهجرة على خطى الرسول ﷺ" الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" – مبادرة أرامكو السعودية – بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وذلك في مقره بجوار مسجد قباء.

ويقدم المعرض تجربة معرفية تفاعلية تمثل رحلة الهجرة النبوية عبر 14 محطة تفاعلية، صُممت بعناية بمشاركة خبراء وباحثين محليين وعالميين. ويجمع المعرض بين التوثيق التاريخي والسرد المعاصر لتسليط الضوء على القيم الإنسانية والحضارية للهجرة النبوية، والدروس التي تحملها في التخطيط والثبات وبناء المجتمعات، في رحلة امتدت قرابة 400 كيلومتر على مدار ثمانية أيام.

ويشارك في المعرض أكثر من 70 فنانًا من أكثر من 20 دولة، ويضم 53 قطعة فنية، إلى جانب عرض الفيلم الوثائقي الذي تم عرضه لأول مرة في بينالي الفنون الإسلامية عام 2023، وكتاب "الهجرة على خطى الرسول ﷺ" باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى تجربة الواقع الافتراضي، في إطار رؤية شاملة لتقديم قصة الهجرة عبر وسائط معرفية متعددة.

ويأتي تنظيم المعرض في المدينة المنورة لتعزيز المحتوى الثقافي والمعرفي وإبراز مكانة المدينة كوجهة ثقافية عالمية، من خلال تجربة تفاعلية غنية تقدم أبعادًا تاريخية وإنسانية للحضارة الإسلامية.