الأماكن الخاصة والجميلة في الولايات المتحدة - التي ربما لم تعرفوها

اكتسبت كلٌ من جراند كانيون، ومنتزه يلوستون الوطني، وجبل راشمور شهرةً واسعةً بفضل مظهرها الفريد والرائع. ومع ذلك، هناك العديد من المواقع الأخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة ذات الجمال الآسر الذي لم يسمع به معظم السياح من قبل. نشرت مجلة السفر الأمريكية "ذا ترافيل" ثلاثة من هذه المواقع، وحان الوقت لنتعرف عليها أيضًا.

لايك سيتي، كولورادو

تقع هذه المدينة في جبال سان خوان، وهي من أجمل مدن كولورادو، وإن لم تُقدّر حق قدرها. تأسست المدينة في سبعينيات القرن التاسع عشر (أي قبل حوالي 150 عامًا) خلال هجرة العديد من السكان إلى مناجم الفضة في كولورادو. وعلى عكس العديد من مجتمعات التعدين السابقة التي أصبحت مدنًا مهجورة، صمدت ليك سيتي.

اليوم، هي ملاذ جبلي هادئ يبدو وكأنه تجمد في الزمن منذ عام 1870، وتحيط به بعض من أكثر المناظر الطبيعية إثارة للإعجاب في غرب الولايات المتحدة. في الواقع، مدينة لايك سيتي محاطة بجبال يصل ارتفاعها إلى أكثر من 4200 متر.

إحدى القمم الشهيرة في المنطقة هي قمة الهنديس، وهي جزء من سلسلة جبال سان خوان، واحدة من مسارات الرحلات الأيقونية والأكثر حباً لدى المتجولين في المنطقة. الخريف هو الموسم الموصى به للزيارة، لأن الطبيعة كلها تتلون بدرجات الأصفر ويصبح الطقس مثالياً للتنزه. بحيرة سان كريستوبال القريبة، ثاني أكبر بحيرة طبيعية في كولورادو، هي مكان رائع لركوب الكاياك أو التزلج على الساب، مع خلفية الجبال العالية والغابات المحيطة.

بيستي/دي-نا-زين، نيومكسيكو

في صحراء شمال غرب نيو مكسيكو يقع مكان ساحر يُدعىBisti/De-Na-Zin Wilderness. تمتد هذه المنطقة على مساحة 45,000 دونم وتحتوي في معظمها على صخور نُحتت بأشكال غير عادية على مدى ملايين السنين بفعل الماء والرياح والتعرية الجيولوجية. على الرغم من حجمها وجمالها اللافت، تظل هذه الصحراء واحدة من المناطق الطبيعية الأقل زيارة في الولايات المتحدة.

قبل حوالي 70 مليون سنة، جرت في الصحراء أنهار ضخمة وكانت هناك منظومة مستنقعات كاملة ومُشجّرة. اليوم، هذه منطقة غنية بالأحافير حيث يُكشف أمام أعيننا تاريخ قديم. جذوع أشجار متحجرة، نباتات متحجرة وحتى بقايا ديناصورات وُجدت في أودية هذا الموقع الصحراوي الهام.

اسم المكان "بيستي" (ومعناه "بين أشكال الحجارة") و"دا-نا-زين" ("طيور الكركي") أُعطيتا له للحفاظ على الأسماء القديمة التي أطلقها عليه السكان الأصليون. لا توجد هنا مسارات منظمة أو أماكن محددة، وهذا في الواقع هو كل التجربة. المنظر بالكامل هو متاهة من التلال، والزوار أحرار في استكشاف المنطقة كما يشاؤون.

على مر السنين، أصبح هذا المكان موقع تصوير مرغوب فيه، إذ في ساعات الذهب (شروق الشمس أو غروبها)، تبرز الظلال والألوان الحمراء، الرمادية والبنفسجية على التلال. مع حلول الظلام، تتحول الصحراء إلى جنة لعشاق مراقبة النجوم.

غابة المطر، أو، واشنطن

يقع الموقع في الجزء الغربي من الحديقة الوطنية أوليمبيك، وهو أحد آخر غابات الأمطار المعتدلة المتبقية في الولايات المتحدة. هذا النظام البيئي يوفر لمحة نادرة عن نوع الطبيعة البرية القديمة التي كانت تغطي في السابق جزءًا كبيرًا من شمال غرب المحيط الهادئ. قبل أن يتحول المكان إلى موقع محمي بوقت طويل، كان هذا موطن قبيلة السكان الأصليين ’هو’، الذين عاشوا في الغابة لمئات السنين.

من يدخل هناك، سيفهم أن الحديث يدور فعلياً عن متحف حي ونابض لأشجار التنوب والقيقب المغطاة بالطحالب. كل سنتيمتر من الأدغال السفلية مغطى بالأخضر. في الصباحات الضبابية، يتوهج المنظر كله عندما تختـرق أشعة الشمس القليلة الأغصان وتمنح الغابة جواً ساحراً. رغم مظهرها الأسطوري، فإن غابة الأمطار هذه ليست عجيبة طبيعية هشة. فهي تتلقى حتى 350 ملم من الأمطار في السنة، مما يجعلها موطناً كثيفاً وغنياً بالرطوبة لمجموعة متنوعة من الحيوانات البرية.

على الرغم من أن الحديقة الوطنية أوليمبيك تمتد على مساحات واسعة، لا شك أن غابة الأمطار هذه هي المنطقة الأكثر أيقونية وفريدة هناك. رغم أنها بعيدة عن معظم المدن، إلا أن الغابة تقع على مسافة قيادة جميلة وخلابة تستغرق ثلاث ساعات من سياتل. مزيج العراقة والجمال الآسر يجعل من غابة ’هو’ مقصدًا لابد منه لكل من يبحث عن الأماكن الأكثر تميزًا للتجول في الولايات المتحدة.