تطورات بالتحقيق بوفاة النجم ماثيو بيري: الشرطة الأمريكية تنفذ اعتقالات وتصادر ممتلكات

أفاد موقع الترفيه الأميركي TMZ الخميس بتطور في التحقيق في وفاة الممثل ماثيو بيري المعروف بدور تشاندلر بينج في مسلسل «الأصدقاء»، والذي توفي عن عمر يناهز 54 عاماً في تشرين أول/أكتوبر الماضي جراء جرعة زائدة من المخدرات. الكيتامين.

وبحسب التقرير، قالت مصادر في الجهات الأمنية إنهم نفذوا أوامر تفتيش، وصادروا أجهزة كمبيوتر وهواتف ومعدات إلكترونية. وجاءت هذه الخطوة من أجل معرفة من قام بتزويد بيري بالكيتامين، الذي تسبب في فقدانه الوعي في تشرين أول/أكتوبر الماضي وغرقه في حوض الاستحمام الساخن الخاص به في منطقة باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس. إلى ذلك، وبحسب المصادر، كشفت مذكرة التفتيش عن رسائل نصية كتب فيها بيري عن طرق نقل المخدر وسعره.

تجدر الإشارة إلى أن بيري توفي في المنزل بسبب الآثار الحادة للمخدر، وفقًا لتقرير تشريح الجثمان الصادر في كانون ثاني/ديسمبر من قبل المحقق الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس، وتلقى الممثل، الذي كان يعاني من الإدمان، علاجات الكيتامين تحت إشراف طبي بسبب الاكتئاب والقلق. في وقت وفاته، كان بيري نظيفًا لمدة 19 شهرًا. وذكر تقرير تشريح الجثة أن آخر علاج بالكيتامين تلقاه كان قبل أسبوع ونصف من وفاته. كما سجل في التقرير أن الكيتامين الذي كان في جسده وقت وفاته، لا يمكن أن يكون من نفس العلاج، لأن نصف عمر الكيتامين يصل إلى أربع ساعات. تم إدراج طريقة استهلاكه على أنها غير معروفة.