اكتشاف مثير: العثور على خزنة أثرية تعود لتاجر يهودي في عدن باليمن

علمت i24NEWS أنه تم اكتشاف خزنة يُعتقد أنها تعود لتاجر يهودي أثناء أعمال الترميم في محافظة عدن باليمن.

تم اكتشاف ذلك تحت صيدلية النجم في منطقة كريتر بعدن أثناء أعمال الترميم التي بدأت منذ يومين. كان مالك الصيدلية مقيماً عدنياً من أصل فارسي يُدعى نوشير تانغري، والذي غادر عدن بعد الحرب في عام 2015 ولم يعد إليها قط. وظلت الصيدلية مغلقة منذ رحيله.

أثناء تجديد الصيدلية، اكتشف العمال الخزنة وأبلغوا السلطات المحلية.

وفقًا لمصدر في السلطة المحلية بعدن، فإن عملية الاستخراج لا تزال جارية، بمشاركة أعضاء من هيئة الآثار الذين وصلوا إلى الموقع فور تلقيهم البلاغ.

يُعتقد أن الخزنة كانت تخص تاجراً يهودياً كان يملك المبنى قبل أن ينتقل إلى تانغري. ولا تزال طبيعة أو القيمة التاريخية لمحتوياتها مجهولة.

أكدت المصادر أن أعمال الحفر والاستخراج تتم بحذر شديد لتجنب إحداث أي ضرر بالخزنة أو محتوياتها المحتملة.

لآلاف السنين، كانت اليمن موطنًا لجالية يهودية قديمة، بما في ذلك في عدن، إلا أن البلاد التي مزقتها الحرب اليوم لم يعد بها سوى ساكن يهودي واحد معروف. حدث أكبر نزوح ليهود اليمن بعد فترة وجيزة من تأسيس دولة إسرائيل، من خلال جسر جوي سري نُقل فيه حوالي 50,000 شخص في عملية عرفت باسم "بساط الريح" في عامي 1949-1950.

مؤخرًا، أدى صعود الحوثيين في الى مغادرة جميع اليهود المتبقين في اليمن باستثناء رجل واحد يبلغ من العمر 38 عامًا يُدعى ليفي مرحبي، الذي يقبع في سجن تابع للحوثيين منذ عام 2016.