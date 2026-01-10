ما دخل الإخوان ؟ هبوط حاد بأعداد الطلاب الإماراتيين في بريطانيا بعد تعليق أبو ظبي للمنح

أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن تقييد التمويل العام المخصص لمواطنيها الراغبين في الدراسة في المملكة المتحدة، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الدبلوماسية بين أبوظبي ولندن بشأن رفض الأخيرة حظر جماعة الإخوان المسلمين.

ونقل فاينانشال تايمز عن مسؤولين إماراتيين أن أبوظبي حذفت الجامعات البريطانية من قائمة المؤسسات المؤهلة للمنح الدراسية الحكومية، بينما تظل الدراسة في الخارج ممولة في دول أخرى مثل إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة.

وتشير البيانات إلى انخفاض حاد في أعداد الطلاب الإماراتيين في بريطانيا، حيث تم إصدار 213 تأشيرة طلابية خلال العام المنتهي في سبتمبر 2025، بانخفاض قدره 55% مقارنة بعام 2022.

ويعكس هذا القرار تدهورًا في العلاقات الثنائية بين البلدين. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين إماراتيين قولهم إنهم يخشون خطر التطرف بين الطلاب على بعض الجامعات البريطانية، في حين شددت لندن على مبدأ الحرية الأكاديمية.

ويتركز الخلاف حول جماعة الإخوان المسلمين، الحركة الإسلامية التي تأسست عام 1928 والتي تعتبرها أبوظبي تهديدًا أمنيًا. وقد طالبت الإمارات منذ سنوات بفرض حظر على الجماعة في المملكة المتحدة، وهو ما رفضته السلطات البريطانية حتى الآن، مؤكدة أن الموضوع لا يزال "قيد الدراسة".

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة برلمانية بريطانية كانت قد اعتبرت في 2017 أن الإسلاميين غير العنيفين قد يشكلون حاجزًا ضد التطرف المسلح. وفي المقابل، كثفت الإمارات في السنوات الأخيرة جهودها للتأثير على النقاش، بما في ذلك استقبال زعيم سياسي بريطاني بارز، نايجل فاراج، في ديسمبر الماضي، والذي يدعو إلى حظر الجماعة.

وتأتي تعليق المنح الدراسية في الجامعات البريطانية كخطوة جديدة ضمن الضغوط الإماراتية على لندن، وككشف عن الخلافات المستمرة بين البلدين بشأن إدارة الإسلام السياسي في أوروبا.