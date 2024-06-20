وفاة الممثل الكندي دونالد ساذرلاند عن عمر ناهز 88 عاما

توفي الممثل الكندي، دونالد ساذرلاند، نجم أفلام "مباريات الجوع" و "أبطال كيلي" عن عمر ناهز 89 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر ابنه الممثل كايفر ساذرلاند على وسائل التواصل الاجتماعي: "بقلب حزين، أخبركم أن والدي دونالد ساذرلاند قد توفي.

وأضاف "أعتقد شخصيًا أنه من أهم الممثلين في تاريخ السينما. لم يخشى أبدًا أي دور، سواء كان جيدًا أو سيئًا. لقد أحب ما فعله وفعل ما يحب، ولا يمكن للمرء أن يطلب أكثر من ذلك. حياة مليئة بالإنجازات."

أفادت وكالة ديدلاين أن ساذرلاند توفي في ميامي اليوم الخميس بعد صراع طويل مع المرض.

وكان الراحل قد لعب أيضًا دور البطولة في "ماش - MASH" وفاز بجائزة إيمي عن فيلم "مواطن إكس - Citizen X"