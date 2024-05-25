اعتقال المغنية الشهيرة نيكي ميناج بمطار في هولندا لهذا السبب

اعتقلت السلطات الهولندية مغنية الراب نيكي ميناج اليوم (السبت) في مطار شيفول بهولندا للاشتباه في حيازة مخدرات، وذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لظهورها في مانشستر بإنجلترا كجزء من جولة Pink Friday 2 Tour. وتم بث لحظات الاعتقال مباشرة عبر حسابها على إنستغرام.

اعتقلت المغنية البالغة من العمر 41 عامًا للاشتباه بـ"حيازة مخدرات خفيفة" في مطار شيفول أثناء سفرها من أمستردام إلى مانشستر لإحياء حفلها في عرضها الذي يحمل عنوان Pink Friday 2 Tour. وفي اللقطات المنشورة على شبكة التواصل الاجتماعي، نفت ميناج حيازتها مخدرات، لكن طلب منها رغم ذلك التوجه الى مركز الشرطة.

زعمت ميناج أن حارس الأمن في المطار أمرها "بالدخول إلى سيارة الشرطة التي كانت في المكان". قالت أيضا أنهم أمروها "بالدخول إلى المركز بدون حضور محامٍ"، لكن أحد أفراد الأمن أبلغها أنها ستحصل على محام في وقت لاحق.

كما نشرت المغنية الأمريكية سلسلة تغريدات على موقع تويتر، حيث لديها أكثر من 28 مليون متابع، من بينها تغريدة واحدة كتبت فيها: "قالوا إنهم عثروا على حشيش، وكتبت أنهم أخذوا أمتعتي دون موافقتي"، و" إنهم يحاولون إبعادي عن مانشستر."