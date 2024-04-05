إعادة تأهيل دار حليمة السعدية لرعاية الأيتام في نوى بدعم من مؤسسات اجتماعية

أكملت مؤسسة أنهار الخير مشروعها الإنساني بتأهيل وترميم دار حليمة السعدية لرعاية الأيتام في مدينة نوى، بريف درعا، موفرةً كافة التجهيزات الأساسية لضمان استقبال الأطفال في بيئة داعمة ومريحة.

نبال الحريري، مديرة الشؤون الإجتماعية والعمل بدرعا، شددت على الأثر الإيجابي الكبير للمؤسسة في المنطقة، ليس فقط من خلال إعادة تأهيل الدار، ولكن أيضًا عبر تقديم أكثر من 22 ألف سلة غذائية للعائلات المحتاجة.

زيارة تفقدية قام بها مجلس أمناء المؤسسة وخبراء في الشأن الإنساني أكدت جاهزية الدار لاستقبال الأطفال الأيتام والعمل على تلبية أي احتياجات إضافية قد تظهر.

المهندس محمود حامد، عضو مجلس الأمناء، أعرب عن استعداد المؤسسة لاحتضان كافة الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى دعم، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المحلي في دعم ومساندة المؤسسات الخدمية.

منير الحمزة، رئيس جمعية الإمام النووي، أشاد بما قدمته مؤسسة أنهار من مساعدات، معتبرًا ذلك دليلاً على تماسك وتلاحم المجتمع السوري في مواجهة التحديات.

الأطفال المقيمون في الدار أعربوا عن سعادتهم بالعودة إلى منزلهم المجدد، الذي سيوفر لهم الرعاية والمساندة اللازمتين.

بعد سنوات من التحديات بسبب الأضرار التي لحقت بالدار خلال الحرب، تقف دار حليمة السعدية اليوم كرمز للأمل والتجديد، مستعدة للمضي قدمًا في مهمتها النبيلة بدعم من مؤسسة أنهار الخير.