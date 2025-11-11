"وسام نابليون " : فرنسا تمنح الفنانة يسرا أرفع أوسمتها

في احتفال مهيب أقيم في مقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، كرّمت فرنسا النجمة المصرية يسرا ومنحتها وسام جوقة الشرف برتبة فارس (Légion d’honneur)، أحد أرفع الأوسمة الفرنسية، تقديراً لإسهاماتها المتميزة في دعم الفنون وتعزيز الحوار الثقافي بين مصر وفرنسا، ولما قدّمته من أعمال شكلت جسراً للتواصل الإنساني بين الشرق والغرب.

Hicham RAFIH / AFPTV / AFP

وخلال الحفل، قلّد السفير الفرنسي في القاهرة، إريك شافالييه، الفنانة يسرا الوسام، مشيداً بمسيرتها الفنية الغنية التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، وبما حققته من تأثير واسع داخل مصر وخارجها. وقال السفير في كلمته:"يسرا ليست مجرد فنانة مصرية كبيرة، بل رمز للجمال والثقافة والانفتاح، وقد ساهمت في جعل الفن المصري صوتاً عالمياً يحمل رسائل إنسانية تتجاوز الحدود".

وحضر حفل التكريم عدد من الشخصيات البارزة في الوسط الفني والإعلامي، من بينهم زوجها خالد سليم، والفنانات إلهام شاهين، شيرين رضا، كندة علوش، درة، ريهام حجاج، والإعلامية منى الشاذلي، إلى جانب المخرجة إيناس الدغيدي والمخرج يسري نصر الله، إضافة إلى حضور دبلوماسي وثقافي رفيع.

وعبّرت يسرا عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم قائلة:"أشكر فرنسا على هذا التقدير الكبير. هذا الوسام لا يخصّني وحدي، بل يخص كل فنان عربي يؤمن أن الفن رسالة محبة وسلام، وجسر يربط بين الشعوب".

يُذكر أن وسام جوقة الشرف هو أعلى وسام تمنحه الجمهورية الفرنسية، وقد أسسه نابليون بونابرت عام 1802 لتكريم الشخصيات التي قدّمت إنجازات متميزة في مجالات الثقافة والفكر والسياسة والعلوم والعمل الإنساني.

وبمنح هذا الوسام، تنضم يسرا إلى قائمة محدودة من الفنانين العرب الذين حظوا بهذا التكريم الرفيع، لتؤكد مجدداً مكانتها كواحدة من أبرز رموز الفن المصري والعربي على الساحة الدولية.