انتهت اليوم الجلسة التمهيدية لاستجواب الفنان فضل شاكر في قصر العدل ببيروت أمام رئيس محكمة الجنايات القاضي بلال الضناوي، والتي اقتصرت على إجراءات شكلية تمهيدًا لانطلاق محاكمته المقرّرة في 15 ديسمبر\كانون أول 2025.

وخلال الجلسة، وُجّهت إلى شاكر مجموعة من الأسئلة الروتينية، منها اسم محاميه وما إذا كان قد تعرّض لتهديدات قبل موعد المحاكمة، قبل أن يغادر المحكمة دون اتخاذ أي إجراءات إضافية.

وبحسب موقع ET بالعربي، أُحضِر شاكر صباح اليوم إلى المحكمة عند الساعة الثامنة والنصف وسط إجراءات أمنية مشددة، في قضية تتعلق بدعوى مقدّمة من عائلة مدني توفي متأثرًا بطلق ناري خلال أحداث عبرا عام 2013، يُتهم فيها كل من شاكر وأحمد الأسير وآخرين وفقا لما ورد في الدعوى.

pl / AFPTV / AFP

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الأولى في ديسمبر مواجهة مباشرة بين شاكر والأسير، في إطار الملف الذي لم يصدر فيه حكم نهائي حتى اليوم.

ومع انتشار الخبر، تصدّر اسم فضل شاكر قائمة الترند على منصة X، حيث أثار عودته إلى الواجهة تساؤلات حول احتمال إغلاق ملفه قبل نهاية العام. وتشير تسريبات وفقا لصحيفة "الأخبار" اللبنانية إلى إمكانية تسوية القضية تمهيدًا لانتقاله إلى المملكة العربية السعودية، بدعوة من تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.