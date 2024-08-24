أعلنت مجموعة قنوات MBC السعودية الجمعة، عن أسماء لجنة تحكيم الموسم السابع من برنامج " Arabs Got Talent"، والتي شهدت انضمام الإعلامي ومقدم البرامج الشهير باسم يوسف.

ANWAR AMRO / AFP

وسيبدأ تصوير المسابقة في السعودية خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل ، ووفقا للبيان فإن المطربة اللبنانية نجوى كرم، ستستمر في عضوية لجنة تحكيم البرنامج للموسم السابع على التوالي، وسيعود الممثل السعودي ناصر القصبي إلى اللجنة في هذا الموسم.

وستقدم الموسم السابع من برنامج " Arabs Got Talent" الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد. وكان الموسم السادس من البرنامج قد اختمم في عام 2019 بفوز فرقة "مياس" اللبنانية باللقب.